В элитном доме в тихом центре открылась кофейня с двойным меню

Интерьер кофейни. Фото Стаса Соколова





Вчера на 1-м этаже нового жилого комплекса Milk House, построенного на месте бывшего молокозавода, начала работать кофейня «Молоко».





Заведение открыл предприниматель Андрей Ксенчук — один из создателей интернет-издания Сиб.фм. Это уже второй ресторанный проект для Ксенчука — в 2015 году он вошел в состав учредителей джаз-клуба «Труба».







Зал разделяет высокая стойка. Фото Стаса Соколова





Как рассказал НГС.НОВОСТИ сам Ксенчук, он уже «давно думал» о том, чтобы открыть какое-то небольшое заведение и первоначально склонялся к идее бара. Но когда появилось помещение в Milk House, формат кофейни ему показался для этого места более подходящим. «К нам ещё на этапе ремонта постоянно заходили жители дома, которые интересовались, когда же мы наконец откроемся», — говорит начинающий ресторатор.







Зеркало от пола до потолка создает эффект раздвоения зала. Фото Стаса Соколова





В кофейне сейчас порядка 24 посадочных мест, хотя их количество может быть увеличено. Доминирующий цвет в интерьере — белый. Посетители могут сесть как за столики разных размеров, так и за высокой стойкой, обращённой к залу. Заказы принимают официанты.





В комплексе Milk House «Молоко» стало вторым арендатором и первым — в этом конкретном здании. Фото Стаса Соколова





Особенностью заведения можно считать двойной список блюд. «Главное меню» (Андрей Ксенчук в прошлом программист. — С.С.) действует постоянно и содержит только кофейные напитки, чаи, молочные коктейли, сэндвичи, десерты и комплексы для завтрака. В «меню дня» включены блюда для полноценного обеда или ужина — салаты, супы и горячее, причём в каждом разделе — не больше 3 наименований. Цены в заведении чуть выше среднего. Так, маленькая чашка капучино стоит 180 руб., сэндвич с ростбифом — 360 руб., соте из мидий — 490 руб.







Ближайшие к «Молоко» заведения общепита близкого формата — кофейня «Кардамон» и открывшаяся совсем недавно микрокофейня Cruassan coffee (обе — через дорогу на ул. Чаплыгина).