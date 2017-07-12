Главу Центра зимних видов спорта задержали за махинации с хоккейной коробкой

Директор Центра зимних видов спорта Константин Каширин 
Директор Центра зимних видов спорта Константин Каширин 

Cледователи задержали по подозрению в мошенничестве директора Центра зимних видов спорта Константина Каширина и руководителя ООО «МаленГрупп» Максима Фишера. 


По версии следствия, мэрия в 2015 году выделила Центру зимних видов спорта 7,2 млн руб. для установки хоккейной коробки в ледовом комплексе «Локомотив» на ул. Первомайская. Директор муниципального учреждения, как сообщают в СК, задумал похитить часть суммы и договорился, что ООО «МаленГрупп» поставит коробку за меньшую сумму, а оставшиеся деньги стороны поделят пополам. 


«Руководитель муниципального учреждения с использованием своего служебного положения обеспечил в 2016 году победу ООО "МаленГрупп" в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования. В марте он перечислил на счёт ООО "Маленгрупп" 7,2 млн руб. Компания приобрела оборудование у ООО "Арена" за 5 млн. руб. Оставшимися 2,2 млн руб. оба фигуранта уголовного дела распорядились по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО. 


Преступление выявили сотрудники областного УФСБ. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления областного СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере). 


Директор «Маленгрупп» полностью признал свою вину и рассказал следователям все детали дела. Руководитель Центра зимних видов спорта только частично признал свою причастность к хищению денег. 


Центральный районный суд рассмотрит ходатайства о мере пресечения для фигурантов дела сегодня, 12 июля. Следователь просит отправить директора ООО «МаленГрупп» под домашний арест, а директора МАУ «Центр зимних видов спорта» заключить под стражу. 


По информации достоверного источника, речь идёт о 49-летнем директоре МАУ Константине Каширине и 32-летнем бизнесмене Максиме Фишере. 


Это не первый случай, когда  следователи возбуждают дела в отношении сотрудников мэрии Новосибирска. Так, в прошлом году под следствие попала экс-начальник жилищного управления мэрии Светлана Стынина, которую обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами. 

Ольга Власова
Фото czvs.net

Прочтений: 2971
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено