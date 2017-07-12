Главу Центра зимних видов спорта задержали за махинации с хоккейной коробкой

Директор Центра зимних видов спорта Константин Каширин

Cледователи задержали по подозрению в мошенничестве директора Центра зимних видов спорта Константина Каширина и руководителя ООО «МаленГрупп» Максима Фишера.







По версии следствия, мэрия в 2015 году выделила Центру зимних видов спорта 7,2 млн руб. для установки хоккейной коробки в ледовом комплексе «Локомотив» на ул. Первомайская. Директор муниципального учреждения, как сообщают в СК, задумал похитить часть суммы и договорился, что ООО «МаленГрупп» поставит коробку за меньшую сумму, а оставшиеся деньги стороны поделят пополам.





«Руководитель муниципального учреждения с использованием своего служебного положения обеспечил в 2016 году победу ООО "МаленГрупп" в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования. В марте он перечислил на счёт ООО "Маленгрупп" 7,2 млн руб. Компания приобрела оборудование у ООО "Арена" за 5 млн. руб. Оставшимися 2,2 млн руб. оба фигуранта уголовного дела распорядились по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.





Преступление выявили сотрудники областного УФСБ. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления областного СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере).





Директор «Маленгрупп» полностью признал свою вину и рассказал следователям все детали дела. Руководитель Центра зимних видов спорта только частично признал свою причастность к хищению денег.





Центральный районный суд рассмотрит ходатайства о мере пресечения для фигурантов дела сегодня, 12 июля. Следователь просит отправить директора ООО «МаленГрупп» под домашний арест, а директора МАУ «Центр зимних видов спорта» заключить под стражу.





По информации достоверного источника, речь идёт о 49-летнем директоре МАУ Константине Каширине и 32-летнем бизнесмене Максиме Фишере.





Это не первый случай, когда следователи возбуждают дела в отношении сотрудников мэрии Новосибирска. Так, в прошлом году под следствие попала экс-начальник жилищного управления мэрии Светлана Стынина, которую обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами.