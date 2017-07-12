Новосибирский студент получил наказание за оскорбительное видео во «ВКонтакте»

Студент вину полностью признал и сказал, что не хотел никого обидеть
Студент вину полностью признал и сказал, что не хотел никого обидеть

Новосибирский первокурсник получил 120 часов обязательных работ за экстремистское видео во «ВКонтакте».


«С мая 2014 года по декабрь 2015 года студент разместил на сайте "ВКонтакте" в разделе "Мои видеозаписи" видеоматериалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Как ранее сообщали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, мужчина «оскорблял лиц кавказской национальности».


Обнаружили экстремистское видео на странице молодого человека транспортные полицейские, поэтому за дело и взялись транспортные прокуратура и Следственный комитет.


Приговор молодому человеку на этой неделе вынес Кировский районный суд Новосибирска. Суд признал 19-летнего новосибирца виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, совершенные публично в интернете (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Свою вину студент полностью признал.


«Молодой человек пояснял суду, что увидел это видео в интернете, никого обидеть не хотел, но раз другие разместили видео, то он тоже решил», — добавили в транспортной прокуратуре.


Суд учёл характеристику и возраст молодого человека и приговорил его к 120 часам обязательных работ. В законную силу приговор ещё не вступил.


Приговоры по ст. 282 УК РФ в Новосибирске выносят довольно часто. Например, недавно под уголовное дело попал 27-летний новосибирец, разместивший во «ВКонтакте» информацию, в которой критиковал людей по признаку национальности и религии. А в прошлом году бердчанин Максим Кормелицкий осуждён на 1 год и 3 месяца в колонии-поселении за картинку с купающимися в проруби людьми и негативным высказыванием.

Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС

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