Новосибирский студент получил наказание за оскорбительное видео во «ВКонтакте»
Новосибирский первокурсник получил 120 часов обязательных работ за экстремистское видео во «ВКонтакте».
«С мая 2014 года по декабрь 2015 года студент разместил на сайте "ВКонтакте" в разделе "Мои видеозаписи" видеоматериалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как ранее сообщали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, мужчина «оскорблял лиц кавказской национальности».
Обнаружили экстремистское видео на странице молодого человека транспортные полицейские, поэтому за дело и взялись транспортные прокуратура и Следственный комитет.
Приговор молодому человеку на этой неделе вынес Кировский районный суд Новосибирска. Суд признал 19-летнего новосибирца виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, совершенные публично в интернете (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Свою вину студент полностью признал.
«Молодой человек пояснял суду, что увидел это видео в интернете, никого обидеть не хотел, но раз другие разместили видео, то он тоже решил», — добавили в транспортной прокуратуре.
Суд учёл характеристику и возраст молодого человека и приговорил его к 120 часам обязательных работ. В законную силу приговор ещё не вступил.
Приговоры по ст. 282 УК РФ в Новосибирске выносят довольно часто. Например, недавно под уголовное дело попал 27-летний новосибирец, разместивший во «ВКонтакте» информацию, в которой критиковал людей по признаку национальности и религии. А в прошлом году бердчанин Максим Кормелицкий осуждён на 1 год и 3 месяца в колонии-поселении за картинку с купающимися в проруби людьми и негативным высказыванием.
Ксения Евдокимова
Фото из архива НГС