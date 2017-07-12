Двое подростков на велосипедах попали под колёса иномарок

Авария на Красном проспекте
Авария на Красном проспекте

Днём 11 июля на крупных магистралях Новосибирска машины сбили двоих подростков на велосипедах.


Одна из аварий случилась в 16:20 у дома № 2/1 по пр. Дзержинского. «35-летний водитель "Шкода Рапид", двигавшийся по проспекту Дзержинского со стороны Красина в сторону Гоголя, столкнулся с велосипедистом, который двигался по пешеходному переходу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В аварии пострадал 14-летний велосипедист, у него ушибы и ссадины на голове.


Место, где сбили велосипедиста, обозначено фишкой
Место, где сбили велосипедиста, обозначено фишкой


Ещё одна авария случилась в 17:40 на Красном проспекте, около перекрестка с ул. Георгия Колонды. 55-летняя женщина-водитель ехала на «Тойоте Королле» по Красному проспекту со стороны ул. Северной в сторону ул. Аэропорт и наехала на 13-летнего велосипедиста.


«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель велосипеда, которого доставили в больницу с раной языка, ссадинами лица и коленей», — добавили в группе пропаганды Госавтоинспекции.


Авария на Красном проспекте
Авария на Красном проспекте


Аварии с участием велосипедистов не всегда заканчиваются хорошо. Недавно водитель «Нивы» в Искитимском районе сбил 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Мальчик погиб от травм на месте аварии.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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