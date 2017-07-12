Двое подростков на велосипедах попали под колёса иномарок

Авария на Красном проспекте

Днём 11 июля на крупных магистралях Новосибирска машины сбили двоих подростков на велосипедах.





Одна из аварий случилась в 16:20 у дома № 2/1 по пр. Дзержинского. «35-летний водитель "Шкода Рапид", двигавшийся по проспекту Дзержинского со стороны Красина в сторону Гоголя, столкнулся с велосипедистом, который двигался по пешеходному переходу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В аварии пострадал 14-летний велосипедист, у него ушибы и ссадины на голове.







Место, где сбили велосипедиста, обозначено фишкой





Ещё одна авария случилась в 17:40 на Красном проспекте, около перекрестка с ул. Георгия Колонды. 55-летняя женщина-водитель ехала на «Тойоте Королле» по Красному проспекту со стороны ул. Северной в сторону ул. Аэропорт и наехала на 13-летнего велосипедиста.







«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель велосипеда, которого доставили в больницу с раной языка, ссадинами лица и коленей», — добавили в группе пропаганды Госавтоинспекции.







Авария на Красном проспекте





Аварии с участием велосипедистов не всегда заканчиваются хорошо. Недавно водитель «Нивы» в Искитимском районе сбил 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Мальчик погиб от травм на месте аварии.