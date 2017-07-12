Новосибирцы признались, что не знают, сколько денег получат после болезни

Как оплачиваются дни, проведенные на больничном, знают больше половины новосибирцев

Эксперты сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, знают ли новосибирцы, как им оплачивают проведённые на больничном дни.





Специалисты опросили более 1100 жителей Новосибирска и выяснили, что 32 % горожан не знают, как оплачиваются больничные.







«С 1 июля вступил в силу закон о возможности оформления листка нетрудоспособности в электронном виде. Врачам это облегчит работу, а пациенты смогут отслеживать все стадии обработки документа, узнать расчет и оплату больничного листа. Вопрос больничных оказался актуальным для новосибирцев: с начала 2017 года листок нетрудоспособности оформлял каждый пятый житель города», — рассказали в Зарплата.ру.







Эксперты выяснили, что о введении электронных больничных не слышали 66 % опрошенных. При этом 57 % новосибирцев ответили, что предпочтут электронный больничный традиционному бумажному.







«О том, как оплачиваются дни, проведенные на больничном, в целом представляют себе больше половины новосибирцев, а вот 14 % знают это точно, и даже перепроверяют начисления за бухгалтерией. Треть горожан понятия не имеют, как им оплатят лист нетрудоспособности, но хотели бы это знать», — заключили специалисты.







Уходят на больничный сотрудники в том числе и из-за простуды. Недавно специалисты Зарплата.ру подсчитали, что половина опрошенных ими новосибирцев хотя бы раз простужались из-за кондиционера.

