Трассы под Новосибирском накрыл утренний туман

Туман на трассе

Утром 12 июля на Новосибирскую область опустился густой туман.





«На трассе между Искитимом и Линёво видимость была метров 200–250», — оценил житель Новосибирской области, приславший в редакцию НГС.НОВОСТИ фото утреннего тумана.







Мужчина добавил, что утром, около 5:30, туман накрыл Линёво и дороги Искитимского района. Около 7 часов за Бердском тумана уже не было.







Туман в Линёво





Около недели назад синоптики Новосибирской области объявили, что в области будут ночные и утренние туманы. Спасатели призывали автомобилистов снижать скорость, не перестраиваться и не обгонять другие машины. «Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что жёлтый цвет в тумане становится красноватым, а зелёный — желтоватым», — напоминали в МЧС.