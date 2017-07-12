Трассы под Новосибирском накрыл утренний туман

Туман на трассе
Туман на трассе

Утром 12 июля на Новосибирскую область опустился густой туман.


«На трассе между Искитимом и Линёво видимость была метров 200–250», — оценил житель Новосибирской области, приславший в редакцию НГС.НОВОСТИ фото утреннего тумана.


Мужчина добавил, что утром, около 5:30, туман накрыл Линёво и дороги Искитимского района. Около 7 часов за Бердском тумана уже не было.


Туман в Линёво
Туман в Линёво


Около недели назад синоптики Новосибирской области объявили, что в области будут ночные и утренние туманы. Спасатели призывали автомобилистов снижать скорость, не перестраиваться и не обгонять другие машины. «Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что жёлтый цвет в тумане становится красноватым, а зелёный — желтоватым», — напоминали в МЧС.

Ксения Евдокимова
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