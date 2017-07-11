Представлен новый Audi A8

В Барселоне официально представлен флагманский седан A8 нового поколения, сообщает компания Audi. Длина стандартной версии составляет 5,17 метра, длиннобазный вариант с приставкой A8 L на 13 сантиметров больше.


Моторную гамму открывают  бензиновый TFSI и дизельный TDI объемом 3,0 литра, мощностью 340 л.с. и 286 л.с. Далее идут турбированные V8 (435 л.с бензин, 460 л.с. дизель). 


Длинный A8 L может иметь заднее правое кресло с опорой для ног с функциями обогрева и массажа ступней. Автомобиль укомплектован автопилотом, который контролирует рулевое управление, тягу и торможение на скорости до 60 км/ч. Автопарковщик может поставить машину на парковку или в гараж, системой можно управлять с помощью смартфона. Подвеска A8 гасит крены в поворотах и клевки носом, приподнимает колёса перед неровностями.


Продажи машины начнутся осенью текущего года, стоимость от 90 600 евро.


Представлен новый Audi A8 (фото)


Представлен новый Audi A8 (фото)


Представлен новый Audi A8 (фото)


Представлен новый Audi A8 (фото)


НГС.АВТО
Фото audi.com

Прочтений: 12
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено