Представлен новый Audi A8

В Барселоне официально представлен флагманский седан A8 нового поколения, сообщает компания Audi. Длина стандартной версии составляет 5,17 метра, длиннобазный вариант с приставкой A8 L на 13 сантиметров больше.





Моторную гамму открывают бензиновый TFSI и дизельный TDI объемом 3,0 литра, мощностью 340 л.с. и 286 л.с. Далее идут турбированные V8 (435 л.с бензин, 460 л.с. дизель).





Длинный A8 L может иметь заднее правое кресло с опорой для ног с функциями обогрева и массажа ступней. Автомобиль укомплектован автопилотом, который контролирует рулевое управление, тягу и торможение на скорости до 60 км/ч. Автопарковщик может поставить машину на парковку или в гараж, системой можно управлять с помощью смартфона. Подвеска A8 гасит крены в поворотах и клевки носом, приподнимает колёса перед неровностями.





Продажи машины начнутся осенью текущего года, стоимость от 90 600 евро.



















