Пропавшая сибирячка с косой нашлась спустя четыре дня

Татьяна Сорокина
Татьяна Сорокина

11 июля в Новосибирске нашлась 53-летняя Татьяна Сорокина, которая пропала из дома в ЖК «Чистая Слобода» на прошедших выходных.


«Найдена полтора часа назад, нашли её за городом, она шла по трассе. Она жива, всё с ней в порядке. Нашли её родственники при отработке задач по её розыску», — рассказал представитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Татьяна Сорокина пропала 8 июля, она ушла из дома в ЖК «Чистая Слобода» в Ленинском районе без документов и телефона. По данным волонтёров, женщина не работала и практически не выходила из дома.


Её разыскивали волонтеры и полиция. Заявление о пропаже подали дети женщины, среди особых примет пропавшей в ориентировке значилась длинная русая коса с проседью.

Елена Громкова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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