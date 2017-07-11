Власти покупают 9 автомобилей для многодетных семей

Власти покупают 9 автомобилей для многодетных семей

Правительство Новосибирской области объявило конкурс, чтобы купить девять автомобилей для многодетных семей.


«Источник финансирования: средства областного бюджета НСО. Государственная программа НСО "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО на 2014–2019 годы"», — сообщается в документах госзакупки.


Автомобили достанутся семьям, у которых семь и больше несовершеннолетних детей, а также тем родителям, у которых от 15 детей любого возраста.


Ожидается, что победитель конкурса поставит легковые машины, в которых больше 7 мест. Автомобили должны быть новыми, выпущенными не ранее 2016 года. Объем бака должен быть не менее 50 литров, мощность двигателя — не менее 1500 куб. см, максимальная скорость — не менее 155 км/ч.


В комплекте должны быть усилитель рулевого управления, иммобилайзер, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер, запасное колесо.


Начальная цена контракта: за девять машин — 5,4 млн руб. Итоги конкурса станут известны 31 июля.


Власти часто заказывают транспорт для различных социальных категорий. Например, в конце прошлого года в НСО прибыли 18 новых автомобилей «скорой помощи».

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

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