Машина перевернулась на «Студенческой» и легла на крышу

Место ДТП

Вечером 11 июля в Новосибирске возле станции метро «Студенческая» на крышу перевернулась легковая машина.





Авария случилась около 9 часов вечера на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Геодезической. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, возле места собралась толпа прохожих.





В ДТП пострадали две машины — одна, черная, повредила переднюю часть, а вторая, белая, перевернулась и легла на крышу.







В аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Очевидцы в соцсетях пишут, что белый автомобиль — «Тойота» — ехал по ул. Геодезической, когда в него влетел «Хёндэ», который двигался по проспекту Маркса.





Около 10 часов вечера за перевернутой «Тойотой» приехал эвакуатор.









«Тойоту» увозят эвакуаторы





Аварии в Новосибирске нередко заканчиваются тем, что машины переворачиваются на крышу. В одной из последних на ул. Ипподромской погибла женщина.