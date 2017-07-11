Машина перевернулась на «Студенческой» и легла на крышу
Вечером 11 июля в Новосибирске возле станции метро «Студенческая» на крышу перевернулась легковая машина.
Авария случилась около 9 часов вечера на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Геодезической. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, возле места собралась толпа прохожих.
В ДТП пострадали две машины — одна, черная, повредила переднюю часть, а вторая, белая, перевернулась и легла на крышу.
В аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Очевидцы в соцсетях пишут, что белый автомобиль — «Тойота» — ехал по ул. Геодезической, когда в него влетел «Хёндэ», который двигался по проспекту Маркса.
Около 10 часов вечера за перевернутой «Тойотой» приехал эвакуатор.
Аварии в Новосибирске нередко заканчиваются тем, что машины переворачиваются на крышу. В одной из последних на ул. Ипподромской погибла женщина.
Елена Громкова
Фото Елены Татарниковой