НГУ заплатит 4 миллиона за советы по улучшению рейтинга

НГУ заплатит 4 миллиона за советы по улучшению рейтинга

Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг».


По контракту компания должна будет помочь вузу в «повышении конкурентоспособности» среди мировых вузов в 2018–2020 годах. НГУ заинтересован в удачных позициях в Проекте 5–100.


«Ведущие университеты используют рейтинги для того, чтобы привлекать, например, частное, государственное финансирование. Очень хорошо рейтинги работают при привлечении иностранных студентов, обучающихся на платной основе. Можно сказать, что рейтинги в последнее время превратились в мощный рекламный инструмент. Поскольку образование НГУ конкурентоспособно на мировом уровне, есть серьезный задел, мы также используем рейтинги для привлечения талантливых студентов в университет, расширения количества платных студентов из-за рубежа. 


Помимо эффекта интернационализации, доходы от обучения зарубежных студентов становятся все более заметны в общем бюджете университета», 


— объяснил проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев.


Он также добавил, что НГУ пользуется услугами внешних консультантов не первый раз.


«Четыре года назад мы взаимодействовали с компанией "Эрнст&Янг", и этого задела нам хватило на 4 года. Сейчас в программе намечается новый этап и накопилось достаточно много вопросов, на которые университету без консультантов ответить будет сложно. В частности, эти вопросы касаются внутренней перестройки, выделения дальнейших направлений развития. То есть речь идет о долгосрочном планировании развития, которое хотелось бы доверить компании, ориентирующейся на рынке образовательных услуг. 


Компания "ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг" (PwC) — одна из четырех крупнейших компаний, которые занимаются консалтинговыми услугами (в мире. — НГС.НОВОСТИ). 


"ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг" полностью соответствует нашим требованиям по опыту и практике — у остальных консалтинговых компаний данные показатели на порядок ниже», — отметил проректор, добавив, что с этой компанией вуз уже сотрудничал.


Окунев пояснил, что PwC должно помочь составить план развития НГУ на ближайшие три года. «Важно грамотно провести планирование. Ошибка в выборе направления развития обходится намного дороже услуг консультантов», — заключил Окунев.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

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