НГУ заплатит 4 миллиона за советы по улучшению рейтинга

Новосибирский государственный университет заключил 4-миллионный контракт с консалтинговой компанией «ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг».







По контракту компания должна будет помочь вузу в «повышении конкурентоспособности» среди мировых вузов в 2018–2020 годах. НГУ заинтересован в удачных позициях в Проекте 5–100.







«Ведущие университеты используют рейтинги для того, чтобы привлекать, например, частное, государственное финансирование. Очень хорошо рейтинги работают при привлечении иностранных студентов, обучающихся на платной основе. Можно сказать, что рейтинги в последнее время превратились в мощный рекламный инструмент. Поскольку образование НГУ конкурентоспособно на мировом уровне, есть серьезный задел, мы также используем рейтинги для привлечения талантливых студентов в университет, расширения количества платных студентов из-за рубежа.





Помимо эффекта интернационализации, доходы от обучения зарубежных студентов становятся все более заметны в общем бюджете университета»,





— объяснил проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев.







Он также добавил, что НГУ пользуется услугами внешних консультантов не первый раз.







«Четыре года назад мы взаимодействовали с компанией "Эрнст&Янг", и этого задела нам хватило на 4 года. Сейчас в программе намечается новый этап и накопилось достаточно много вопросов, на которые университету без консультантов ответить будет сложно. В частности, эти вопросы касаются внутренней перестройки, выделения дальнейших направлений развития. То есть речь идет о долгосрочном планировании развития, которое хотелось бы доверить компании, ориентирующейся на рынке образовательных услуг.





Компания "ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг" (PwC) — одна из четырех крупнейших компаний, которые занимаются консалтинговыми услугами (в мире. — НГС.НОВОСТИ).





"ПрайсвотерхаусКуперс Консалтинг" полностью соответствует нашим требованиям по опыту и практике — у остальных консалтинговых компаний данные показатели на порядок ниже», — отметил проректор, добавив, что с этой компанией вуз уже сотрудничал.







Окунев пояснил, что PwC должно помочь составить план развития НГУ на ближайшие три года. «Важно грамотно провести планирование. Ошибка в выборе направления развития обходится намного дороже услуг консультантов», — заключил Окунев.

