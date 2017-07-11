Пропавший новосибирец найден мертвым в новой машине

Пропавшего нашли в машине на ул. Лескова

11 июля в Новосибирске полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который исчез в прошедшие выходные после покупки машины «Хонда Аккорд».







«Его нашли в машине на ул. Лескова в Октябрьском районе, без следов насильственной смерти», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко. Он также добавил, что причину смерти определят судмедэксперты.





Молодой человек пропал 8 июля. По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, в тот день он купил машину и уехал на ней в неизвестном направлении.





Сегодня вечером волонтеры отряда «ДоброСпас-Новосибирск» собирались искать пропавшего в Инюшенском бору — по их данным, Прокопенко мог отправиться туда.





Алексей Прокопенко



