Берег Оби у Заельцовского парка завалили мусором
Выход с дикого пляжа около Заельцовского парка в Новосибирске оброс кучами мусора.
Свалку на берегу Оби недалеко от Заельцовского парка днём 11 июля обнаружили корреспонденты НГС.НОВОСТИ.
По их наблюдениям, свалка образовалась недавно.
В куче мусора можно увидеть в основном полиэтиленовые пакеты с пустыми бутылками и остатками еды — в этом месте на берегу реки часто отдыхают новосибирцы.
Свалки в рощах и парках Новосибирска возникают часто: недавно группа новосибирских волонтёров собрала в дендропарке мусора на три КамАЗа.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой
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