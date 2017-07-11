Берег Оби у Заельцовского парка завалили мусором

Мусор около Заельцовского парка
Мусор около Заельцовского парка

Выход с дикого пляжа около Заельцовского парка в Новосибирске оброс кучами мусора.


Свалку на берегу Оби недалеко от Заельцовского парка днём 11 июля обнаружили корреспонденты НГС.НОВОСТИ.


По их наблюдениям, свалка образовалась недавно.


В куче мусора можно увидеть в основном полиэтиленовые пакеты с пустыми бутылками и остатками еды — в этом месте на берегу реки часто отдыхают новосибирцы. 


Горожане оставили под деревом пластиковые бутылки и остатки еды
Горожане оставили под деревом пластиковые бутылки и остатки еды


Свалки в рощах и парках Новосибирска возникают часто: недавно группа новосибирских волонтёров собрала в дендропарке мусора на три КамАЗа.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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