Берег Оби у Заельцовского парка завалили мусором

Мусор около Заельцовского парка

Выход с дикого пляжа около Заельцовского парка в Новосибирске оброс кучами мусора.





Свалку на берегу Оби недалеко от Заельцовского парка днём 11 июля обнаружили корреспонденты НГС.НОВОСТИ.







По их наблюдениям, свалка образовалась недавно.







В куче мусора можно увидеть в основном полиэтиленовые пакеты с пустыми бутылками и остатками еды — в этом месте на берегу реки часто отдыхают новосибирцы.







Горожане оставили под деревом пластиковые бутылки и остатки еды





Свалки в рощах и парках Новосибирска возникают часто: недавно группа новосибирских волонтёров собрала в дендропарке мусора на три КамАЗа.

