Компания известного бизнесмена получила 170 миллионов на ремонт сотни дворов

Благоустройство новосибирских дворов пообещали закончить к осени

Мэрия Новосибирска нашла три компании-подрядчика, которые благоустроят десятки дворов городских многоэтажек за 1,5 месяца.





Как сообщили 11 июля в пресс-центре мэрии, работы по благоустройству дворовых территорий начнутся на этой неделе — 15 июля.







Как ранее писали НГС.НОВОСТИ, в программу «Формирование современной городской среды» попали десятки дворов новосибирских многоэтажек во всех 10 районах города. В большинстве из них отремонтируют дворовые проезды, установят фонари, урны и скамейки, в других оборудуют детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и автопарковки.







К 1 сентября власти планируют благоустроить 126 дворов, на которых располагается 184 дома. Работами займутся 3 компании: ООО «СТС-ПЛЮС», ООО «ДорСтройФлот» и ООО «СоюзДорСтрой», говорится в сообщении пресс-центра.





«В каждом районе города выбраны объекты, на которых будут проводиться работы по благоустройству. В настоящее время определены подрядчики на 99 объектах: по 10 дворов — в Дзержинском и Октябрьском районах, по 15 дворов — в Ленинском и Калининском, 23 — в Центральном округе, 8 — в Кировском районе, 6 — в Первомайском, 12 — в Советском», — сообщили в мэрии и пообещали, что подрядчиков для остальных 27 дворов найдут в ближайшее время.







Всего в 2017 году власти планируют благоустроить 292 двора. На все работы из бюджета выделили 450 млн руб.: 250 млн руб. — на программу «Формирование современной городской среды», 200 млн руб. — на реализацию наказов избирателей.





Больше трети всей суммы получит «СоюзДорСтрой». По данным «СПАРК», департамент энергетики и ЖКХ в июне-июле заключил с компанией 3 контракта на ремонт дворов, общая сумма заказов — около 168,93 млн руб.





Один из совладельцев «СоюзДорСтроя» — известный новосибирский бизнесмен Александр Бойко, чей холдинг «Трансервис» построил бизнес-центр «Гринвич», отель Marriott, а сейчас ведёт строительство апартаментов в квартале «Жуковка». По данным «СПАРК», Бойко владеет 33 % «СоюзДорСтроя», такие же доли — у Сергея Башмакова и Михаила Проскуры. Основной вид деятельности компании — строительство автодорог и магистралей. Заказчики, в том числе муниципальные учреждения Новосибирска и районы НСО, с начала 2017 года заключили с «СоюзДорСтроем» контрактов больше чем на 0,5 млрд руб., свидетельствуют данные «СПАРК»







В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Александр Бойко подтвердил, что его компания получила заказ на благоустройство дворов, которые расположены в Кировском, Ленинском, Заельцовском и Центральном районах Новосибирска.





Говоря о благоустройстве дворов, Бойко отметил, что город нуждается не столько в парковках и детских площадках, сколько в зелени. «Следующий шаг, который нужно делать, — это озеленение городских территорий. <...> На наш взгляд, нужно уходить в комплексное благоустройство дворовых территорий. То, что в этом году делается, на мой взгляд, не совсем правильно. Мы убираем клёны и вместо них делаем парковки. Комплексное благоустройство должно рассчитываться по каждому двору, учитываться количество автомобилей, количество детей, пенсионеров», — рассказал Александр Бойко.





Полный список дворов, которые будут благоустраивать, опубликован на сайте мэрии и на портале Государственной информационной системы ЖКХ.

