Мотоцикл врезался в поезд на переезде: двое погибли

Водитель мотоцикла проигнорировал красный сигнал светофора и звуковое предупреждение

Двое мужчин на мотоцикле врезались в грузовой поезд в Новосибирской области.





Авария произошла 11 июля в 14:24 на перегоне Зубково — Краснозёрское. «На регулируемом железнодорожном переезде со светофорами и звуковыми сигналами, которые предупреждают водителей о приближающемся поезде, произошло ДТП», — рассказали в пресс-службе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги.





Водитель мотоцикла проигнорировал сигнал светофора и врезался в грузовой состав, который уже ехал по переезду. В аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла, сколько им было лет — неизвестно.







«Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. Задержек пассажирских поездов не ожидается. Причины происшествия выясняются», — говорят в пресс-службе ЗСЖД.







Дополнение: В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что погибшие — жители села Ульяновка 53 и 27 лет. Водителем мотоцикла был старший из погибших.





Аварии на железнодорожных переездах чаще всего не обходятся без погибших и пострадавших. В Искитимском районе была авария также с двумя погибшими, тогда грузовой поезд протаранил Toyota Carina, которая заехала на железнодорожный переезд.

