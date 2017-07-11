Остановку автобусов возле известного храма передвигают на 70 метров

Остановка сдвинется до 8 сентября
Остановка сдвинется до 8 сентября


Мэрия Новосибирска объявила о переносе остановки «Храм Михаила Архангела» из-за ремонта.


Остановка на ул. Большевистской по пути на Речной вокзал с 13 июля сдвинется на 70 м в сторону Красного проспекта. Перевозчики считают, что перемена должна найти понимание у пассажиров.


«Каждый пассажир видит, что есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Он хочет выйти в ремонт, запинаться, ходить по мусору? Нет, наверное, 70 м, я не думаю, что это горе какое-то. В любом случае, шаговая доступность. Каждый человек, наверное, понимает, почему это происходит — это временные трудности, это потом восстановят. Я думаю, люди к этому нормально должны относиться», — рассудил Эдуард Остапенко — перевозчик на маршрутных такси № 15 и 35, которые возят пассажиров по ул. Большевистской из Академгородка.


Похожее мнение оказалось и у представителей других перевозчиков, которые едут через остановку «Храм Михаила Архангела». В частности, с Остапенко согласились в диспетчерских компании «Регион-Автоцентр» и ИП Калашников О.В.


В мэрии объяснили, что рядом с остановкой до 8 сентября компания ООО«СМУ-47 и К» будет делать канализационный коллектор.


Схема смещения остановки
Схема смещения остановки


Прежде на ул. Большевисткой уже переносили остановку, но в другом месте — в марте из-за трещины на дороге на 170 м переехала остановка «Гостиница "Обь"».

Елена Громкова
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

Прочтений: 3012
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено