Остановку автобусов возле известного храма передвигают на 70 метров

Остановка сдвинется до 8 сентября





Мэрия Новосибирска объявила о переносе остановки «Храм Михаила Архангела» из-за ремонта.







Остановка на ул. Большевистской по пути на Речной вокзал с 13 июля сдвинется на 70 м в сторону Красного проспекта. Перевозчики считают, что перемена должна найти понимание у пассажиров.





«Каждый пассажир видит, что есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Он хочет выйти в ремонт, запинаться, ходить по мусору? Нет, наверное, 70 м, я не думаю, что это горе какое-то. В любом случае, шаговая доступность. Каждый человек, наверное, понимает, почему это происходит — это временные трудности, это потом восстановят. Я думаю, люди к этому нормально должны относиться», — рассудил Эдуард Остапенко — перевозчик на маршрутных такси № 15 и 35, которые возят пассажиров по ул. Большевистской из Академгородка.





Похожее мнение оказалось и у представителей других перевозчиков, которые едут через остановку «Храм Михаила Архангела». В частности, с Остапенко согласились в диспетчерских компании «Регион-Автоцентр» и ИП Калашников О.В.





В мэрии объяснили, что рядом с остановкой до 8 сентября компания ООО«СМУ-47 и К» будет делать канализационный коллектор.





Схема смещения остановки





Прежде на ул. Большевисткой уже переносили остановку, но в другом месте — в марте из-за трещины на дороге на 170 м переехала остановка «Гостиница "Обь"».