В дельфинарии сняли танцующую среди рыб русалку

Новосибирский дельфинарий пригласил для нового шоу синхронистску из Свердловской области Алисию Рубцову

В новосибирском дельфинарии на следующей неделе появится новое анимированное представление в самом большом бассейне с рыбами — в шоу будет принимать участие пловчиха-синхронистска из Свердловской области Алисия Рубцова.





Об этом НГС.НОВОСТИ 11 июля сообщили в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».





«Наш партнёр — Алисия Рубцова, мастер спорта по синхронному плаванию сборной Свердловской области, сейчас она тренируется для выступления в бассейне с рыбами.





Девушка прошла специальную подготовку, чтобы не вредить морским обитателям. Она будет выступать в костюме русалки — с хвостом, костюм сейчас готовится»,





— рассказал сотрудник пресс-службы центра «Дельфиния».







Тренировка в бассейне новосибирского центра океанографии









Как отметили в океанариуме, выступления с русалкой начнутся на следующей неделе. Точную дату начала представлений пока не называют. Известно, что девушка будет выступать 2 раза в неделю.







В начале лета стало известно, что в новосибирском дельфинарии снизили цены на билеты, в том числе на сеансы плавания с дельфинами.