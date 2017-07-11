В дельфинарии сняли танцующую среди рыб русалку

Новосибирский дельфинарий пригласил для нового шоу синхронистску из Свердловской области Алисию Рубцову
Новосибирский дельфинарий пригласил для нового шоу синхронистску из Свердловской области Алисию Рубцову

В новосибирском дельфинарии на следующей неделе появится новое анимированное представление в самом большом бассейне с рыбами — в шоу будет принимать участие пловчиха-синхронистска из Свердловской области Алисия Рубцова. 


Об этом НГС.НОВОСТИ 11 июля сообщили в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».


«Наш партнёр — Алисия Рубцова, мастер спорта по синхронному плаванию сборной Свердловской области, сейчас она тренируется для выступления в бассейне с рыбами. 


Девушка прошла специальную подготовку, чтобы не вредить морским обитателям. Она будет выступать в костюме русалки — с хвостом, костюм сейчас готовится»,


— рассказал сотрудник пресс-службы центра «Дельфиния». 


Тренировка в бассейне новосибирского центра океанографии



Как отметили в океанариуме, выступления с русалкой начнутся на следующей неделе. Точную дату начала представлений пока не называют. Известно, что девушка будет выступать 2 раза в неделю. 


В начале лета стало известно, что в новосибирском дельфинарии снизили цены на билеты, в том числе на сеансы плавания с дельфинами.

Мария Шевлягина 
Фото Стаса Соколова
Видео Центра океанографии «Дельфиния»

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