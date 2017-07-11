Новосибирский зоопарк попал в тройку самых популярных в стране

За год посмотреть на животных Новосибирского зоопарка пришли более 1,8 млн гостей
За год посмотреть на животных Новосибирского зоопарка пришли более 1,8 млн гостей

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило вошёл в первую тройку по посещаемости в стране.


К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «ТурСтат».


Специалисты «ТурСтата» проанализировали посещаемость зоопарков России в 2016 году и выяснили, что по популярности у посетителей Новосибирский зоопарк занимает 2-е место в стране.


«Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило посетило более 1,8 млн человек в 2016 году», — подсчитали составители рейтинга.


Возглавил рейтинг Московский зоопарк, который за год посетили 3,5 млн гостей, а замкнул тройку лидеров Ленинградский зоопарк с 770 тыс. посетителей.


Бенгальский тигр в новосибирском зоопарке
Бенгальский тигр в новосибирском зоопарке


Обнародованное число посетителей Новосибирского зоопарка соответствует реалиям, подтвердила НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Причем при подсчетах учитываются и те посетители, которые побывали в зоопарке бесплатно, например одарённые дети или воспитанники детских домов.


«Действительно очень большая популярность у нашего зоопарка и очень большая социальная нагрузка, потому что все приезжающие в Новосибирск люди в первую очередь хотят посетить оперный и Новосибирский зоопарк», — сказала Анна Терешкова.


По её мнению, посещаемость — это единственное, в чем Новосибирский зоопарк уступает лидеру рейтинга. 


«Я была и в Московском зоопарке, и считаю, что наш зоопарк гораздо лучше. Но так как Москва сама по себе гораздо более посещаемый город, именно из-за этого только наш город проигрывает. 


Просто каждый человек, приезжающий в Москву, особенно если он приезжает с детьми, хочет сходить в зоопарк», — отмечает Анна Терешкова.


Белые медведи — гордость зоопарка Новосибирска
Белые медведи — гордость зоопарка Новосибирска


Также в десятку самых популярных зоопарков России вошли красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» (750 тыс. посетителей), государственный зоологический парк Удмуртии (600 тыс.), зоопарки Екатеринбурга (более 500 тыс.), Ростова-на-Дону (467 тыс.), Калининграда (387 тыс.), Перми (295 тыс.) и Ярославля (257 тыс.).


Минувшей весной Новосибирский зоопарк впервые за 3 года повысил цены на билеты. Для взрослых вход в зоопарк стал стоить 300 руб. — на 50 руб. дороже, чем раньше. Но это не останавливает посетителей, желающих полюбоваться на обширную коллекцию животных, например на новорожденных рысят, амурских тигрят, 2-месячного овцебыка и, конечно, семейство белых медведей, вольеры которых недавно огородили стеклом.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), Екатерины Калиневич (2, 3)

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