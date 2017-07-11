Новосибирский зоопарк попал в тройку самых популярных в стране

За год посмотреть на животных Новосибирского зоопарка пришли более 1,8 млн гостей

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило вошёл в первую тройку по посещаемости в стране.





К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «ТурСтат».







Специалисты «ТурСтата» проанализировали посещаемость зоопарков России в 2016 году и выяснили, что по популярности у посетителей Новосибирский зоопарк занимает 2-е место в стране.







«Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило посетило более 1,8 млн человек в 2016 году», — подсчитали составители рейтинга.







Возглавил рейтинг Московский зоопарк, который за год посетили 3,5 млн гостей, а замкнул тройку лидеров Ленинградский зоопарк с 770 тыс. посетителей.







Бенгальский тигр в новосибирском зоопарке





Обнародованное число посетителей Новосибирского зоопарка соответствует реалиям, подтвердила НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Причем при подсчетах учитываются и те посетители, которые побывали в зоопарке бесплатно, например одарённые дети или воспитанники детских домов.







«Действительно очень большая популярность у нашего зоопарка и очень большая социальная нагрузка, потому что все приезжающие в Новосибирск люди в первую очередь хотят посетить оперный и Новосибирский зоопарк», — сказала Анна Терешкова.







По её мнению, посещаемость — это единственное, в чем Новосибирский зоопарк уступает лидеру рейтинга.





«Я была и в Московском зоопарке, и считаю, что наш зоопарк гораздо лучше. Но так как Москва сама по себе гораздо более посещаемый город, именно из-за этого только наш город проигрывает.





Просто каждый человек, приезжающий в Москву, особенно если он приезжает с детьми, хочет сходить в зоопарк», — отмечает Анна Терешкова.







Белые медведи — гордость зоопарка Новосибирска





Также в десятку самых популярных зоопарков России вошли красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» (750 тыс. посетителей), государственный зоологический парк Удмуртии (600 тыс.), зоопарки Екатеринбурга (более 500 тыс.), Ростова-на-Дону (467 тыс.), Калининграда (387 тыс.), Перми (295 тыс.) и Ярославля (257 тыс.).







Минувшей весной Новосибирский зоопарк впервые за 3 года повысил цены на билеты. Для взрослых вход в зоопарк стал стоить 300 руб. — на 50 руб. дороже, чем раньше. Но это не останавливает посетителей, желающих полюбоваться на обширную коллекцию животных, например на новорожденных рысят, амурских тигрят, 2-месячного овцебыка и, конечно, семейство белых медведей, вольеры которых недавно огородили стеклом.