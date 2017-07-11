Помогает пациентам 20 лет: медсестра из Новосибирска признана лучшей в России

Ирина Оснач 
Ирина Оснач 

Медсестра новосибирской горбольницы № 1 Ирина Оснач победила в конкурсе Минздрава РФ. 


«Ирина почти 20 лет работает во 2-м неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого центра ГКБ № 1», — рассказали НГС.НОВОСТИ в областном минздраве. 


Ирина заняла 1-е место в номинации «Лучшая медицинская сестра» всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В финале, помимо Оснач, принимали участие ещё 65 медсестёр, уточнили в пресс-службе правительства НСО. 


Победительница конкурса окончила Куйбышевское медицинское училище в 1998 году по специальности «лечебное дело», в 2011 году — факультет высшего сестринского образования НГМУ, а в 2013 году завершила обучение в интернатуре. У Ирины есть несколько научных публикаций и исследовательских работ. Она составила учебный курс по уходу в домашних условиях и самоуходу для пациентов, перенесших инсульт, и их родственников. 


В Новосибирске работают не только профессиональные медместры, но и врачи, имеющие большое признание. Один из них — хирург-онколог Александр Вицын, который тоже работает в ГКБ № 1. В конце июня фильм о нём показывали в кинотеатре «Победа».

Ольга Власова
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО 

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