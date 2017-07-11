Помогает пациентам 20 лет: медсестра из Новосибирска признана лучшей в России

Ирина Оснач

Медсестра новосибирской горбольницы № 1 Ирина Оснач победила в конкурсе Минздрава РФ.





«Ирина почти 20 лет работает во 2-м неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого центра ГКБ № 1», — рассказали НГС.НОВОСТИ в областном минздраве.







Ирина заняла 1-е место в номинации «Лучшая медицинская сестра» всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В финале, помимо Оснач, принимали участие ещё 65 медсестёр, уточнили в пресс-службе правительства НСО.





Победительница конкурса окончила Куйбышевское медицинское училище в 1998 году по специальности «лечебное дело», в 2011 году — факультет высшего сестринского образования НГМУ, а в 2013 году завершила обучение в интернатуре. У Ирины есть несколько научных публикаций и исследовательских работ. Она составила учебный курс по уходу в домашних условиях и самоуходу для пациентов, перенесших инсульт, и их родственников.





В Новосибирске работают не только профессиональные медместры, но и врачи, имеющие большое признание. Один из них — хирург-онколог Александр Вицын, который тоже работает в ГКБ № 1. В конце июня фильм о нём показывали в кинотеатре «Победа».