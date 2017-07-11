Под Новосибирском растянулась гигантская пробка

Пробка между Бердском и Искитимом
Пробка между Бердском и Искитимом

Днем, 11 июля, под Новосибирском собралась 4-километровая пробка — гигантский затор повлёк за собой аварию.


«Пробка от Бердска в сторону Искитима, где заправка "газпромовская". Дорожники, которые ремонт делают, плохо регулируют — все стоят. Мы минут 40 стояли, сейчас уже проехали, но хвост там очень длинный. Там еще мотоциклист разбился, который нас объехал. Он прям пролетел, потом мы проехали, смотрим — мотоцикл разбитый лежит и реанимация туда ехала. Скорее всего, он в легковушку въехал или зацепил», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец, застрявший на трассе по пути из Бердска.


Оказалось, что пострадавшему мотоциклисту 32 года, сейчас он в больнице — рентген позвоночника покажет, сломал ли шею, уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.


Дорога, на которой сейчас затор — это федеральная трасса Р256. Здесь только 2 полосы — по одной в каждую сторону. Пробка на ней, судя по данным «Яндекса», собралась не только со стороны Бердска, но и со стороны Искитима. Длина самых больших отрезков затора — около 4 км. По информации «Яндекса», около 14:30 скорость движения падала здесь до 10 км/ч.


Пробка на трассе
Пробка на трассе


Рабочие начали ремонт на этом участке трассе в начале мая — работы на 8 км дороги должны закончить к 22 сентября, сообщили в «Сибуправтодоре».


Пробка на трассе Р256
Пробка на трассе Р256


Аналогичные проблемы могут возникнуть у новосибирцев, которые решат отправиться по трассе Р254 — здесь Сибуправтодор также с мая ремонтируют дорогу в сторону Коченево. Здесь работы закончатся к 15 октября.


На картах «Яндекса» отмечены дорожные работы около поворота с Р254 на Северный объезд
На картах «Яндекса» отмечены дорожные работы около поворота с Р254 на Северный объезд


Кроме того, сейчас Яндекс сообщает, что ремонт идет еще на одной федеральной трассе Р255 в районе Мошково.


Дорожные работы на федеральной трассе Р255 около Мошково
Дорожные работы на федеральной трассе Р255 около Мошково


О другой длинной пробке на трассе НГС рассказывал в конце мая — тогда на трассе в Болотнинском районе появился сильный затор после того, как загорелась фура.

Елена Громкова
Фото читателя НГС
Скриншот yandex.ru/maps

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