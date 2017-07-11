Мэрия рассказала, куда пропал тротуар у домов на Затулинке

Раньше тротуар был заасфальтирован, сейчас он засыпан отсевом

В мэрии объяснили, почему вскрытый для строительства водопровода тротуар на Затулинском жилмассиве спустя год до сих пор остаётся разбитым.







О проблеме в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил новосибирец Андрей Лопатин. Он рассказал, что год назад недалеко от остановки «Полевая» рабочие прокладывали водопровод к новым строящимся домам. Для этого им пришлось вскрыть тротуар за домами № 259, 257/1, 259/1, 229 по ул. Зорге, чтобы трубы прошли под ним. Однако после этих работ подрядчик не вернул дорожку в прежнее состояние.





«Трубы протянули, а на тротуар "забили". Сейчас тянут время — отыграться до осени и перенести всё на следующий год. Хотя ведь закладывается восстановление асфальта [в ремонтные работы] же обычно. То же АО "СИБЭКО" асфальтирует всё. А здесь, видать, считают, что Затулинка — край мира, вот и не надо ничего делать», — рассказал Андрей Лопатин. Он подчеркнул, что тротуар за этими домами был «с советских времен» и им пользуются местные жители.







Весь прошлый год жители ул. Зорге писали жалобы на муниципальный портал «Мой Новосибирск». Однако это привело только к тому, что тротуар за домом № 259 засыпали отсевом, а полностью восстановить асфальт пообещали в мае. Но к работам подрядчик так и не приступил.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска и попросили разъяснить ситуацию. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса пояснили, что подрядчик — ООО «Росстрой» — после засыпки тротуара отсевом пообещал вскоре его заасфальтировать, но так ничего и не сделал. После очередной жалобы жителей он залил бетоном 100 м дорожки и пообещал провести благоустройство в мае.





«Своих гарантий ООО "Росстрой" не исполнило, мотивируя отсутствием финансирования работ со стороны заказчика строительства водопровода — ООО "Жилищная инициатива"», — разъяснили в департаменте, уточнив, что у подрядчика не было даже разрешения на земляные работы.





Теперь отвечать за восстановление тротуара будет заказчик работ. Гендиректор компании Юрий Гатилов написал гарантийное письмо, в котором заверил, что тротуар восстановят до конца сентября, добавили в департаменте.







«При дальнейшем несоблюдении гарантийных обязательств вопрос будет решаться в судебном порядке», — подчеркнули в департаменте.







Благоустройство дворов и территорий рядом с домами — острый вопрос для многих новосибирцев. При этом если некоторые горожане не могут дождаться, когда им сделают тротуар, то другие жалуются на некстати начатые ремонтные работы. Так произошло на Горском жилмассиве. Житель дома № 41 пожаловался, что в его дворе начались ремонтные работы, в которых, по его словам, территория не нуждалась.