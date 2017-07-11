Новосибирец пропал в Инюшенском бору после покупки новой машины

Несколько десятков новосибирцев отправятся в Инюшенский бор на поиски Алексея Прокопенко 
Несколько десятков новосибирцев отправятся в Инюшенский бор на поиски Алексея Прокопенко 

23-летний Алексей Прокопенко пропал еще 8 июля: он уехал из дома в Октябрьском районе и с тех пор его никто не видел. 


По словам волонтеров из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», мужчина был в Инюшинском бору на своей машине марки «Хонда Аккорд» 2001 года выпуска. Госномер автомобиля А 017 НА 174. 


«В день пропажи он купил машину и уехал на ней в неизвестном направлении. 


Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по его местонахождению», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Как отметили волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», обращение с просьбой помочь в поисках к ним поступило не от родственников пропавшего, а из полиции.


Пропавший Алексей Прокопенко
Пропавший Алексей Прокопенко


«Сегодня вечером планируется сбор для прочеса местности в лесу», - рассказала волонтер отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Яна Дилинская. По их словам, в поисках примут участие несколько десятков новосибирцев. 


В конце прошлого месяца также безвозвратно уехала на своей машине жительница Ленинского района 40-летняя Елена Кривоносова. Она сообщила родственникам, что отправится на пляж, однако по дороге её убил мужчина, с которым сибирячка накануне познакомилась в интернете.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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