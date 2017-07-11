На «Маршала Покрышкина» построили апартаменты и квартиры для обманутых дольщиков

Среднеэтажную часть комплекса займут апарт-отель, помещения для кулинарных курсов и траттория

На ул. Некрасова достроили жилой комплекс «Некрасовский», переживший «заморозку» во время кризиса 2008 года.





«Сейчас мы сдали 100 квартир — это 3 жилых подъезда, апарт-отель на 62 номера и подземную парковку на 85 мест», — рассказал НГС.НОВОСТИ коммерческий директор компании «Баутехник» Егор Панасенко. Сейчас на площадке завершается благоустройство.







Всего в комплексе переменной этажности 400 квартир и более 130 подземных парковочных мест, которые также вводились очередями, а также наземные паркинги. Первую очередь компания ввела в эксплуатацию в 2012 году, вторую — в 2014-м, полностью решив проблему обманутых дольщиков в проекте. В отделе продаж застройщика сообщили, что все квартиры проданы.







Напомним, компания «Баутехник» вела строительство комплекса с 2011 года, ранее застройщиком являлась ИСК «Бизнесстрой», однако в 2008 году строительство было заморожено, а в 2010 году первый застройщик обанкротился.







Апарт-отель, по словам Егора Панасенко, находится в финальной стадии: застройщик завершил отделку в помещениях и оборудовал номера мебелью. Управление коммерческой частью комплекса, в которой, кроме апарт-отеля, будут расположены помещения кулинарного проекта «Кухня за кулисами» и траттория, будет осуществляться группой инвесторов, открытие планируется в начале сентября.