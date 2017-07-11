Мэр Локоть уехал на Алтай и похвастался уловом на Телецком
Жители Новосибирска активно делятся отпускными фотографиями в соцсетях — мэр Анатолий Локоть опубликовал фото с рыбалки на Горном Алтае.
«В этом году короткий отпуск совпал с днём рыбака. Использую редкую возможность — отправился порыбачить на Телецкое озеро. Улов радует!» — написал в своём инстаграме мэр.
Как и мэр, многие новосибирцы отправились на Алтай. Популярными у туристов по традиции остаются озера Телецкое и Ая, перевалы Семинский и Кату-Ярык, гора Белуха.
Некоторым новосибирцам удалось выбраться в Европу: туристы выкладывают фотографии из Чехии, Италии. «Вчера прилетели в Италию и приехали в Стрезу на берегу Лаго Маджоре. Тут очень красиво, но вчера шел противный дождик», — написала одна из жительниц Новосибирска.
Некоторые на свой отпуск и каникулы остались в городе: отправились в лагерь, гуляют по городу, катаются по Оби на теплоходе.
В отпуск ушёл и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Глава области решил взять 10-дневный отпуск так, чтобы он выпадал на его день рождения.
Ксения Евдокимова
Скриншот instagram.com/a_lokot (1), instagram.com (2–7)