2ГИС добавил на карту путеводитель по Новосибирску

Теперь в 2ГИС есть в том числе и путеводитель по Новосибирску

На картах 2ГИС появились путеводители по популярным туристическим местам России и ближнего зарубежья.







Новая функция появилась сегодня, 11 июля, в мобильных приложениях 2ГИС и браузерной версии карты-справочника.





Путеводители появились для 11 городов и регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Горный Алтай и др.) и столицы Киргизии — Бишкека.





Чтобы узнать информацию о достопримечательностях этих мест, главных театрах, интересных музеях, лучших клубах и ресторанах, экскурсионных маршрутах и сувенирах, нужно кликнуть на баннер «Путеводители по городам» в правом нижнем углу экрана на сайте 2gis. Также путеводители уже доступны и в мобильных приложениях 2ГИС для устройств на базе iOs и Android.







Например, в путеводитель по Новосибирску включено несколько разделов — «Символы города», «Сибирский бродвей», «Академгородок». К символам города 2ГИС отнёс оперный театр, Стоквартирный дом и Дом с часами, здание краеведческого музея и др., а в раздел «Сибирский бродвей» включил достопримечательности, которые можно увидеть в Новосибирске во время пеших прогулок. Также есть подборка услуг для тех, кто желает приобрести в Новосибирске необычные подарки, например, монеты с лигром или варенье из шишек.





Как рассказали в пресс-службе компании 2ГИС, разработчики карты-справочника составили путеводители вместе со специалистами сервиса Aviasales, поэтому 2ГИС сразу подсказывает, сколько стоят авиабилеты в эти города.





В путеводителях есть подробные описания городов, занятные цифры и факты, а Aviasales сразу подскажет, сколько будут стоить билеты на самолет





«Часто слышим, что в России, кроме Москвы и Петербурга, нет крутых и интересных городов. Но мы знаем, что это не так. Каждый город интересен, всем есть чем гордиться, в любом есть что посмотреть. Поэтому в путеводителях мы попробовали показать, чем заняться в городе, если ты там оказался. Хочется, чтобы этот проект подтолкнул горожан путешествовать по России или хотя бы ближайшим городам», — рассказал менеджер продукта компании «2ГИС» Михаил Мельников.







В 2ГИС добавили, что вскоре на их картах появятся путеводители по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра. «Все путеводители и информация о компаниях и местах доступны оффлайн. До любой точки в путеводителе можно построить маршрут на автомобиле, общественном транспорте, такси или пешком», — уточнили разработчики сервиса.





Разработчики карты-справочника 2ГИС постоянно добавляют в него новые функции: с некоторых пор с помощью этого сервиса можно найти самые дешевые такси, построить пешеходные маршруты, узнать о самых аварийных участках и малоизвестных памятниках Новосибирска.

