2ГИС добавил на карту путеводитель по Новосибирску

Теперь в 2ГИС есть в том числе и путеводитель по Новосибирску
Теперь в 2ГИС есть в том числе и путеводитель по Новосибирску

На картах 2ГИС появились путеводители по популярным туристическим местам России и ближнего зарубежья.


Новая функция появилась сегодня, 11 июля, в мобильных приложениях 2ГИС и браузерной версии карты-справочника. 


Путеводители появились для 11 городов и регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Горный Алтай и др.) и столицы Киргизии — Бишкека.


Чтобы узнать информацию о достопримечательностях этих мест, главных театрах, интересных музеях, лучших клубах и ресторанах, экскурсионных маршрутах и сувенирах, нужно кликнуть на баннер «Путеводители по городам» в правом нижнем углу экрана на сайте 2gis. Также путеводители уже доступны и в мобильных приложениях 2ГИС для устройств на базе iOs и Android.


Например, в путеводитель по Новосибирску включено несколько разделов — «Символы города», «Сибирский бродвей», «Академгородок». К символам города 2ГИС отнёс оперный театр, Стоквартирный дом и Дом с часами, здание краеведческого музея и др., а в раздел «Сибирский бродвей» включил достопримечательности, которые можно увидеть в Новосибирске во время пеших прогулок. Также есть подборка услуг для тех, кто желает приобрести в Новосибирске необычные подарки, например, монеты с лигром или варенье из шишек.


Как рассказали в пресс-службе компании 2ГИС, разработчики карты-справочника составили путеводители вместе со специалистами сервиса Aviasales, поэтому 2ГИС сразу подсказывает, сколько стоят авиабилеты в эти города.


В путеводителях есть подробные описания городов, занятные цифры и факты, а Aviasales сразу подскажет, сколько будут стоить билеты на самолет
В путеводителях есть подробные описания городов, занятные цифры и факты, а Aviasales сразу подскажет, сколько будут стоить билеты на самолет


«Часто слышим, что в России, кроме Москвы и Петербурга, нет крутых и интересных городов. Но мы знаем, что это не так. Каждый город интересен, всем есть чем гордиться, в любом есть что посмотреть. Поэтому в путеводителях мы попробовали показать, чем заняться в городе, если ты там оказался. Хочется, чтобы этот проект подтолкнул горожан путешествовать по России или хотя бы ближайшим городам», — рассказал менеджер продукта компании «2ГИС» Михаил Мельников.


В 2ГИС добавили, что вскоре на их картах появятся путеводители по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра. «Все путеводители и информация о компаниях и местах доступны оффлайн. До любой точки в путеводителе можно построить маршрут на автомобиле, общественном транспорте, такси или пешком», — уточнили разработчики сервиса.


Разработчики карты-справочника 2ГИС постоянно добавляют в него новые функции: с некоторых пор с помощью этого сервиса можно найти самые дешевые такси, построить пешеходные маршруты, узнать о самых аварийных участках и малоизвестных памятниках Новосибирска.

Ольга Хмелевская
Фото Александр Ощепкова (1), скриншот 2gis.ru (2)

Прочтений: 2690
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено