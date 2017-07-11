В Новосибирской области началась затяжная убыль населения

Специалисты считают, что естественная убыль затянется на несколько лет

В Новосибирской области стремительно растёт естественная убыль населения — статистику спасают мигранты из стран СНГ.





По данным Новосибирскстата, в первые 5 месяцев 2017 года в НСО родились 14 146 человек, а умерли 15 404 человека. Естественная убыль составила 1258 человек. В сравнении с данными за январь – апрель пропасть между числом рождённых и умерших увеличилась — тогда естественная убыль составляла 1248 человек. По сравнению с данными за 5 месяцев прошлого года, количество рождённых и умерших уменьшилось. В то время статистики оценили естественный прирост всего на 8 человек.







Численность населения НСО на начало 2017 года составляла 2 779 555 человек.





Как объяснила НГС.НОВОСТИ научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева, ухудшающаяся статистика рождаемости затянется как минимум на ближайшие несколько лет, причём не только в Новосибирске, но и по всей стране.





Причины — в возрастной структуре населения. По её словам, сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.







«Это уже началось. Более того, с прошлого года вся Россия вступила в депопуляцию. <…> С прошлого года мы упали, и теперь это советское наследие, которым мы так хорошо воспользовались, не работает. И надолго это всё, если ничего не предпринимать. За жизнь надо бороться», — пояснила она и добавила, что одним из решением демографической ситуации видит стимулирование рождаемости. В нынешних условиях семьи должны рожать в 2 раза больше, чтобы оставаться на нулевом уровне, поясняет Чудаева.





В то же время демографическую статистику региона улучшают мигранты. По данным Новосибирскстата, в период с января по май этого года в Новосибирскую область переехали 28 344 человека, а уехали 24 381 человек. Большая часть приехавших и уехавших мигрировали в пределах области или страны. 7148 человек переехали из стран СНГ, ещё 809 переехали из других стран. В другие страны уехали жить 4700 новосибирцев, большая часть из них — в страны СНГ.







Кроме того, статистики подсчитали, что в первые 5 месяцев в НСО поженились 5858 пар, а развелись 5364.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о болезнях, которые чаще всего губят новосибирцев.