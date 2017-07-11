Заморозили сердце: хирурги сделали рискованную операцию мужчине с редкой генетической болезнью

Хирурги клиники Мешалкина рискнули вылечить мужчину, который мог истечь кровью на операционном столе. На фото Александр Богачёв-Прокофьев в операционной

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина первыми в России сделали реконструкцию сердечного клапана 48-летнему пациенту с тяжёлым генетическим заболеванием — нарушением свёртываемости крови.





Лечение порока сердца — выраженной недостаточности митрального клапана — осложнялось генетическим заболеванием у пациента — гемофилией (нарушение свёртываемости крови), объяснили в пресс-службе клиники Мешалкина.







«Для патологии характерен риск обширного кровотечения в результате любого хирургического вмешательства», — рассказали врачи.





С февраля у мужчины возникло нарушение ритма сердца, он жаловался на одышку и быстро уставал, стал плохо переносить физическую нагрузку.







Новосибирские хирурги решили всё же провести операцию. По данным пресс-службы клиники, в мировой медицинской практике это вторая операция реконструкции митрального клапана через миниинвазивный доступ (размером 5 см) у пациента с гемофилией. Первую провели в 2015 году в клинике университета Эмори (Emory University) в Атланте (США).







Пациент (слева) сам работает детским кардиологом, поэтому понимал риски операции





Одномоментно пациенту выполнили криоаблацию — это хирургическое лечение аритмии экстремальным холодом (–55…–60°С), который воздействует на очаги-провокаторы нарушения сердечного ритма,





пояснил руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачёв-Прокофьев.







«По профессии я детский кардиолог, поэтому понимаю свою патологию. Прежде чем приехать на операцию из Дзержинска (Нижегородская область) в Новосибирск, я обращался за консультацией в московские медицинские центры. В некоторых из них мне отказали из-за трудностей в анестезиологическом обеспечении», — цитируют пациента в клинике.







Успешная операция позволит пациенту в скором времени вернуться к обычной жизни здорового человека, заверили в клинике Мешалкина.







Ранее в новосибирской клинике Мешалкина заявили, что первыми в России научились делать операции по лечению хронического венозного тромбоза — болезни, которая разрушает жизнь молодых женщин и пострадавших в авариях людей.