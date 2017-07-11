Владимир Городецкий ушёл в отпуск на свой день рождения

Губернатор взял 10-дневный отпуск
Губернатор взял 10-дневный отпуск

Сегодня, 11 июля, губернатору Новосибирской области исполнилось 69 лет — на свой день рождения губернатор ушёл в отпуск.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов, с 6 июля Владимир Городецкий находится в 10-дневном отпуске до следующего вторника, 18 июля.


«Владимир Филиппович находится в отпуске. Сегодня этот день он решил отмечать со своими близкими», — пояснил он и добавил, что губернатор отдыхает на территории России.


В свой день рождения год назад Владимир Городецкий отправился с рабочей поездкой в село Бобровка Сузунского района, где посмотрел на ремонт в местной средней школе и заготовку кормов.

Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой

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