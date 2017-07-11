Дешевле, чем в медцентрах: на Маркса открылась платная муниципальная поликлиника

Медцентр открылся на ул. Титова, 1 
Медцентр открылся на ул. Титова, 1 

На пл. Маркса открылся первый муниципальный медицинский центр — в поликлинике ведут приём терапевты и узкие специалисты. 


Как сообщил на открытии главврач и заместитель директора учреждения Максим Карелин, центр является новым проектом муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». «Этим проектом мы реализуем комплексный подход к здравоохранению в Новосибирской области», — сказал Карелин.


Директор «Новосибирской аптечной сети» Владимир Машанов уточнил, что сеть начала оказывать услуги офтальмологов 2 года назад и открыла кабинеты в разных районах города. Услуги оказались популярными, и предприятие решило создать многопрофильный медицинский центр с «низкими базовыми ценами», которые, по словам Машанова, в среднем ниже на 30–40 %, чем в других коммерческих поликлиниках. Вложения в открытие центра составили 10 млн руб., добавил Машанов и пояснил, что центр представляет собой комплекс, в котором работают аптека, оптика, тут же оказываются самые популярные у горожан медицинские услуги. 


На приёме в медцентре «Муниципальной аптечной сети»
На приёме в медцентре «Муниципальной аптечной сети»


Центр открыт в здании по адресу ул. Титова, 1 рядом с существующей муниципальной аптекой. Площадь центра составляет 240 кв. м, персонал поликлиники — 23 человека, в том числе 14 врачей. 


В поликлинике работает 23 человека
В поликлинике работает 23 человека


«Основные, ключевые медицинские специальности — они у нас присутствуют. Проанализировав ситуацию по коммерческому сегменту именно в медицинской помощи, у нас на 30, а то и 40 процентов отличаются [цены] в сторону уменьшения», — сказал Максим Карелин. 


«Муниципальная аптечная сеть» предоставляет услуги только на платной основе, по полисам ОМС пока не работает
«Муниципальная аптечная сеть» предоставляет услуги только на платной основе, по полисам ОМС пока не работает


Все услуги в медцентре платные и оказываются только взрослым пациентам, лечения по поисам ОМС пока нет. По словам Максима Карелина, приём пациента занимает не менее 30 минут. Также на приём в медцентр можно записаться на официальном сайте МП «НАС». По данным руководства аптечной сети, в день центр обслуживает до 90 пациентов. 


В перспективе МП «НАС» может открыть еще несколько таких центров, добавил Владимир Машанов. 

Мария Морсина
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