Дешевле, чем в медцентрах: на Маркса открылась платная муниципальная поликлиника

Медцентр открылся на ул. Титова, 1

На пл. Маркса открылся первый муниципальный медицинский центр — в поликлинике ведут приём терапевты и узкие специалисты.





Как сообщил на открытии главврач и заместитель директора учреждения Максим Карелин, центр является новым проектом муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть». «Этим проектом мы реализуем комплексный подход к здравоохранению в Новосибирской области», — сказал Карелин.





Директор «Новосибирской аптечной сети» Владимир Машанов уточнил, что сеть начала оказывать услуги офтальмологов 2 года назад и открыла кабинеты в разных районах города. Услуги оказались популярными, и предприятие решило создать многопрофильный медицинский центр с «низкими базовыми ценами», которые, по словам Машанова, в среднем ниже на 30–40 %, чем в других коммерческих поликлиниках. Вложения в открытие центра составили 10 млн руб., добавил Машанов и пояснил, что центр представляет собой комплекс, в котором работают аптека, оптика, тут же оказываются самые популярные у горожан медицинские услуги.





На приёме в медцентре «Муниципальной аптечной сети»





Центр открыт в здании по адресу ул. Титова, 1 рядом с существующей муниципальной аптекой. Площадь центра составляет 240 кв. м, персонал поликлиники — 23 человека, в том числе 14 врачей.





В поликлинике работает 23 человека





«Основные, ключевые медицинские специальности — они у нас присутствуют. Проанализировав ситуацию по коммерческому сегменту именно в медицинской помощи, у нас на 30, а то и 40 процентов отличаются [цены] в сторону уменьшения», — сказал Максим Карелин.





«Муниципальная аптечная сеть» предоставляет услуги только на платной основе, по полисам ОМС пока не работает





Все услуги в медцентре платные и оказываются только взрослым пациентам, лечения по поисам ОМС пока нет. По словам Максима Карелина, приём пациента занимает не менее 30 минут. Также на приём в медцентр можно записаться на официальном сайте МП «НАС». По данным руководства аптечной сети, в день центр обслуживает до 90 пациентов.





В перспективе МП «НАС» может открыть еще несколько таких центров, добавил Владимир Машанов.