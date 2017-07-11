«Куда он, туда и я»: история сибирячки, которая влюбилась и уехала с известным путешественником
В Новосибирск вернулся путешественник из Чувашии Никита Васильев — молодой человек проехал по миру уже 32 тыс. км и теперь продолжает свой путь вместе с девушкой из Новосибирска Анастасией Сафоновой.
«Сейчас проезжаю Черепаново. Еду домой, в Чувашию, с девушкой», — рассказал Никита Васильев корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
Во время поездки через Барнаул к Никите Васильеву присоединилась девушка из Новосибирска Анастасия Сафонова — теперь путешественников связывают романтические отношения.
«Познакомились мы в Новосибирске. Настя была ведущей на радио, писала новости про меня. Потом она подписалась на мою страницу "ВКонтакте", мы начали общаться и решили поехать вместе», — поделился Никита.
Анастасия в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ призналась, что
это её первое путешествие по городам на велосипеде. Ради него она уволилась с работы. «Раньше были только прогулки по городу, до работы ездила на велосипеде, каталась за городом по Новосибирской области», — пояснила она.
Молодым людям предстоит проехать степи в Омской области и Уральские горы, а затем добраться до Волги.
Никита признался, что о новых больших путешествиях пока не думал: «Пока будет дом-работа. Хотя путешествия у меня и так уже работа — я снимаю видео. Потом посмотрим. Нужно сначала доехать до Чебоксар», — заметил он. Анастасия, в свою очередь, говорит, что теперь будет следовать везде вместе с Никитой: «Теперь куда он, туда и я. Если мы захотим остаться в Чебоксарах, будем там жить».
25-летний Васильев начал путешествовать ещё после школы: автостопом проехал Украину и Белоруссию, потом служил в армии, работал, учился на географа. В конце 2015 года он сел на велосипед и отправился из Чебоксар на Дальний Восток. По пути заезжал в Казахстан, Таджикистан, Киргизию, по пути несколько дней провёл в Новосибирске. Затем он проехал в Сибирь, побывал на Байкале и в итоге добрался до Владивостока. После этого на зимовку он направился в Юго-Восточную Азию.
За несколько месяцев Никита побывал во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Китае, Тибете, Монголии и на Алтае.
«В алтайских горах был первый раз. Понравилось, что мало людей, можно найти хорошие дикие места. Очень красиво, тем более попал сюда летом, не зимой. Деревьев давно уже не видел. В Тибете был зимой-весной, потом пустыня была [в Монголии] и на Алтае увидел деревьев и очень был счастлив», — поделился впечатлениями Никита.
По словам Никиты, велосипед выдерживает все нагрузки и из строя не выходит. Тем не менее с поломками ему приходилось сталкиваться: «В Китае у меня взрывались колёса, надо было искать покрышки. В последние месяцы приходилось ехать автостопом, потому что сломался "петух" (кронштейн переключателя. — О.В.). У меня его не было. Китайцы помогали, до Урумчи я доехал с ними», — поделился путешественник.
В середине июня в Новосибирске побывал ещё один велопутешественник — спасатель из Саратова Александр Домбровский. Он приехал в столицу Сибири через Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск. После этого он направился на Байкал.
Ольга Власова
Фото предоставлены Никитой Васильевым