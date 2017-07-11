«Куда он, туда и я»: история сибирячки, которая влюбилась и уехала с известным путешественником

Никита Васильев забрал сибирячку Анастасию Сафонову к себе домой в Чебоксары

В Новосибирск вернулся путешественник из Чувашии Никита Васильев — молодой человек проехал по миру уже 32 тыс. км и теперь продолжает свой путь вместе с девушкой из Новосибирска Анастасией Сафоновой.







«Сейчас проезжаю Черепаново. Еду домой, в Чувашию, с девушкой», — рассказал Никита Васильев корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Во время поездки через Барнаул к Никите Васильеву присоединилась девушка из Новосибирска Анастасия Сафонова — теперь путешественников связывают романтические отношения.





«Познакомились мы в Новосибирске. Настя была ведущей на радио, писала новости про меня. Потом она подписалась на мою страницу "ВКонтакте", мы начали общаться и решили поехать вместе», — поделился Никита.







Анастасия в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ призналась, что





это её первое путешествие по городам на велосипеде. Ради него она уволилась с работы. «Раньше были только прогулки по городу, до работы ездила на велосипеде, каталась за городом по Новосибирской области», — пояснила она.





Молодым людям предстоит проехать степи в Омской области и Уральские горы, а затем добраться до Волги.





Никита признался, что о новых больших путешествиях пока не думал: «Пока будет дом-работа. Хотя путешествия у меня и так уже работа — я снимаю видео. Потом посмотрим. Нужно сначала доехать до Чебоксар», — заметил он. Анастасия, в свою очередь, говорит, что теперь будет следовать везде вместе с Никитой: «Теперь куда он, туда и я. Если мы захотим остаться в Чебоксарах, будем там жить».





Никита считает, что велосипед — самый лучший вид транспорта для путешествий





25-летний Васильев начал путешествовать ещё после школы: автостопом проехал Украину и Белоруссию, потом служил в армии, работал, учился на географа. В конце 2015 года он сел на велосипед и отправился из Чебоксар на Дальний Восток. По пути заезжал в Казахстан, Таджикистан, Киргизию, по пути несколько дней провёл в Новосибирске. Затем он проехал в Сибирь, побывал на Байкале и в итоге добрался до Владивостока. После этого на зимовку он направился в Юго-Восточную Азию.







За несколько месяцев Никита побывал во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Китае, Тибете, Монголии и на Алтае.







Сейчас Никита Васильев проезжает Черепановский район НСО





«В алтайских горах был первый раз. Понравилось, что мало людей, можно найти хорошие дикие места. Очень красиво, тем более попал сюда летом, не зимой. Деревьев давно уже не видел. В Тибете был зимой-весной, потом пустыня была [в Монголии] и на Алтае увидел деревьев и очень был счастлив», — поделился впечатлениями Никита.





По словам Никиты, велосипед выдерживает все нагрузки и из строя не выходит. Тем не менее с поломками ему приходилось сталкиваться: «В Китае у меня взрывались колёса, надо было искать покрышки. В последние месяцы приходилось ехать автостопом, потому что сломался "петух" (кронштейн переключателя. — О.В.). У меня его не было. Китайцы помогали, до Урумчи я доехал с ними», — поделился путешественник.







В середине июня в Новосибирске побывал ещё один велопутешественник — спасатель из Саратова Александр Домбровский. Он приехал в столицу Сибири через Самару, Уфу, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск. После этого он направился на Байкал.