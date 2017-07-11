Новосибирцам перестало хватать на бензин и сигареты

Новосибирцам стало труднее купить молоко, сигареты и сливочное масло

Доходы жителей Новосибирской области не успевают за ростом цен: по данным Новосибирскстата, горожанам стало сложнее покупать бензин, сигареты и платить за квартиру. К такому выводу пришёл Новосибирскстат, сравнив экономическую ситуацию в регионе с аналогичным периодом прошлого года.





В январе-мае 2017 года покупательная способность доходов населения (количество товара, которое можно купить на одну зарплату) упала сразу по нескольким видам товаров.





Из продуктов самым недоступным для горожан стало сливочное масло — покупательная способность по нему за год упала на 24,6 %. Статистики подсчитали, что в среднем житель Новосибирской области может купить 46 кг сливочного масла, если потратит весь свой месячный доход. Также менее доступными стали картофель (–17,2 %), молоко (–7,3 %), мороженая рыба (–7 %), репчатый лук (–4,8 %), водка (–2,9 %), куриные яйца (–0,8 %), мука (–0,5 %). Зато выросла доступность сахара (+18,4 %), белокочанной капусты (+15 %), яблок (+13 %), риса (+11,4 %), подсолнечного масла (+7,8 %), говядины (+7 %), хлеба (+7,2 %) и манной крупы (+3,8 %).





Из непродовольственных товаров труднее стало купить сигареты с фильтром. Подсчёты статистиков показывают, что среднестатистический новосибирец может позволить себе 295 пачек сигарет в месяц (что на 13,5 % меньше, чем год назад). Не поспевали денежные доходы и за ценами на бензин: покупательная способность по нему за год снизилась на 2,6 %. Также менее доступными стали, например, женские джемперы (–9,6 %), утепленные мужские куртки (–5,9 %), детские зимние ботинки из натуральной кожи (–5,6 %). При этом стало проще купить цветные телевизоры (+8,5 %), двухкамерные холодильники (+7,1 %) и женские демисезонные пальто (+1,2 %).



Также, по данным Новосибирскстата, стал доступнее на 2,5 % проезд в муниципальных автобусах, но стало сложнее заплатить за квартиру: доступность жилищных услуг снизилась на 3,3 %, а коммунальных услуг — на 0–1,2 %.







Ранее статистики опросили новосибирских предпринимателей и выяснили, что во II квартале 2017 года они сделали наценку на свои товары в среднем на 33,5 %. При этом большинство опрошенных бизнесменов считают, что средний уровень торговой наценки слишком маленький, чтобы покрыть их затраты и принести достойную прибыль.