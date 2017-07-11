В новосибирском аэропорту приземлился большой самолёт из НАТО

Lockheed С130 Hercules

Вечером 10 июля в новосибирский аэропорт Толмачёво прилетел самолёт Lockheed С-130 Hercules военно-воздушных сил страны-участницы НАТО.





Самолёт приземлился в Новосибирске около 19:00. «Прибыл C-130 "Геркулес" ВВС Канады по программе "Открытое небо"», — рассказали в группе «Сибирский споттинг».







Lockheed С-130 Hercules — американский военно-транспортный самолёт, один из самых распространённых в этом классе воздушных судов в мире.







Согласно международному договору об открытом небе более 30 стран-участниц предоставляют свое воздушное пространство для инспекционных полетов. Смысл воздушных инспекций сводится к предотвращению внезапных атак на сопредельные территории, рассказывала ранее «Российская газета». Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992 года договор разрешает инспекторам снимать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры.







Lockheed С-130 Hercules в небе над Новосибирском





С130 Hercules заходит на посадку в аэропорт Толмачёво (на фоне — терминал международных авиалиний)





Ранее по этой же программе в «Толмачёво» прилетал американский самолет ОС-135, который прибыл в Россию для аэрофотосъёмки дальневосточных военных частей.