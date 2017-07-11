Все стены в крови: новосибирца жестоко убили у подъезда девятиэтажки

«Скорая» на месте происшествия поздно вечером 10 июля

Вечером 10 июля в Кировском районе Новосибирска произошло особо жестокое убийство возле подъезда многоквартирного дома по ул. Чигорина, 16.





Преступление было совершено около 22:50. Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке «ВКонтакте» жительница этого дома, вечером 10 июля неизвестный мужчина порезал ножом другого в результате потасовки — мужчина, на которого напали с ножом, скончался на месте.





«Драка началась еще в подъезде и перешла на улицу, я как раз заходила в лифт. Все жители всполошились.





Как я поняла, один из мужчин ранее сидел в тюрьме и вдруг подумал, что погибший хотел его ударить по лицу, поэтому он схватил нож и пошло-поехало»,





— рассказала жительница Новосибирска, попросившая об анонимности.







Избитый ножом мужчина остался у подъезда, истекая кровью. Соседи вызвали «скорую» и попытались наложить повязки на раны, сообщила очевидец. На фото с места происшествия запечатлены стены в крови.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили о задержании подозреваемого в преступлении. «Около 22:50 граждане сообщили об особо тяжком преступлении в полиции. Был направлен ближайший экипаж ДПС, который задержал подозреваемого — 46-летнего мужчину без постоянного места жительства и рода занятий. Пострадавший 42-летний мужчина погиб на месте происшествия от ножевых ранений», — рассказали в полиции. По данным жительницы дома, в задержании также участвовали двое соседей.







В полиции добавили, что следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).





Смерть из-за ссоры — нередкое явление в Новосибирске. 40-летнюю Елену Кривоносову, пропавшую 26 июня, обнаружили мёртвой в лесном массиве Искитимского района. Женщину убил её знакомый, с которым они поссорились при выборе места для купания.