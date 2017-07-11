У наркосбытчика отобрали «Ладу» и дали ему десять лет колонии строгого режима

Наркосбытчика приговорили почти к 10 годам колонии строгого режима и конфисковали у него машину

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Маслянино.







24-летний молодой человек раскладывал в тайники пакетики с наркотиками в Новосибирске. Полицейские задержали его в конце января этого года, когда он делал очередную закладку. С собой у него было 53 свёртка. Он собирался разложить их на правом берегу города и в Бердске.







«Полимерные пакетики [с наркотиком] лежали у него в одежде, заклеенные изолентой разных цветов, чтобы не перепутать — зелёные, желтые, красные. Одну закладку он разложил, а другую не успел. Направился к машине и тут его задержали сотрудники полиции», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





Житель Маслянино нашёл работу закладчиком растительных наркотиков в интернете в ноябре 2016 года. Ему давали инструкции на специальном сайте и посылали переводы, в том числе и деньги за работу. Их обвиняемый получал через программу «Киви-кошелек». Кто именно руководил процессом, пока не установлено, сообщили в надзорном ведомстве.







«Осуждённый на личном автомобиле ВАЗ-2108 выезжал к местам закладок наркотиков, забирал их, а затем согласно инструкции развозил и размещал в тайниках по местам, которые ему были обозначены. После этого составлял отчет в электронном виде по адресам сделанных закладок и направлял фотографии неустановленному лицу, за что получал деньги», — объяснили схему работы в пресс-службе.







Молодого человека признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд решил конфисковать автомобиль мужчины.







«Вину в совершении указанного преступления наркосбытчик признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство», — передали в транспортной прокуратуре.





Приговор не вступил в законную силу.





Сообщения о новосибирцах, которые занимаются выращиванием и сбытом наркотиков, приходят нередко. Так, этим летом полицейские в Новосибирске обнаружили квартиру, которую рабочий завода и механик СТО превратили в теплицу для выращивания конопли. Оперативники обнаружили у них 250 пакетов с марихуаной и 18 кустов конопли.