У наркосбытчика отобрали «Ладу» и дали ему десять лет колонии строгого режима

Наркосбытчика приговорили почти к 10 годам колонии строгого режима и конфисковали у него машину 
Наркосбытчика приговорили почти к 10 годам колонии строгого режима и конфисковали у него машину 

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Маслянино. 


24-летний молодой человек раскладывал в тайники пакетики с наркотиками в Новосибирске. Полицейские задержали его в конце января этого года, когда он делал очередную закладку. С собой у него было 53 свёртка. Он собирался разложить их на правом берегу города и в Бердске.


«Полимерные пакетики [с наркотиком] лежали у него в одежде, заклеенные изолентой разных цветов, чтобы не перепутать — зелёные, желтые, красные. Одну закладку он разложил, а другую не успел. Направился к машине и тут его задержали сотрудники полиции», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.  


Житель Маслянино нашёл  работу закладчиком растительных наркотиков в интернете в ноябре 2016 года. Ему давали инструкции на специальном сайте и посылали переводы, в том числе и деньги за работу. Их обвиняемый получал через программу «Киви-кошелек». Кто именно руководил процессом, пока не установлено, сообщили в надзорном ведомстве.


«Осуждённый на личном автомобиле ВАЗ-2108 выезжал к местам закладок наркотиков, забирал их, а затем согласно инструкции развозил и размещал в тайниках по местам, которые ему были обозначены. После этого составлял отчет в электронном виде по адресам сделанных закладок и направлял  фотографии неустановленному лицу, за что получал деньги», — объяснили схему работы в пресс-службе. 


Молодого человека признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд решил конфисковать автомобиль мужчины.


«Вину в совершении указанного преступления наркосбытчик признал в полном объеме. Уголовное дело  в отношении неустановленного лица выделено в отдельное производство», — передали в транспортной прокуратуре.


Приговор не вступил в законную силу. 


Сообщения о новосибирцах, которые занимаются выращиванием и сбытом наркотиков, приходят нередко. Так, этим летом полицейские в Новосибирске обнаружили квартиру, которую рабочий завода и механик СТО превратили в теплицу для выращивания конопли. Оперативники обнаружили у них 250 пакетов с марихуаной и 18 кустов конопли.  

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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