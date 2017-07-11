Автомобиль упал с парковки торгового центра в Октябрьском районе





Инцидент произошёл поздно вечером 10 июля

В Октябрьском районе поздно вечером автомобиль Toyota RAV4 упал с трёхметровой высоты.





Машина рухнула с парковки торгового центра «Невский» на Гусинобродском шоссе, 68/1 около полуночи 11 июля.





В Toyota RAV4 находились две девушки. Они пробили ограждение парковки, сообщают очевидцы в социальных сетях. По предварительной информации, девушкам удалось избежать серьёзных травм. Им помогли сотрудники торгового центра.







НГС.НОВОСТИ выясняют подробности этого инцидента.





Дополнение: НГС.НОВОСТИ узнали детали происшествия в торговом центре «Невский».





«Девушка, видимо, по глупости перепутала педаль тормоза и газа и с верхней стоянки с разгона вниз упала на машине», — рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник торгового центра. По его словам, девушки были трезвые.





Сразу же после падения к машине подошли сотрудники торгового центра. Они помогли девушкам выбраться из машины и вызвали «скорую». Однако помощь врачей не понадобилась.





«Никаких сотрясений не было. У одной девушки был только небольшой порез на лице», — поделились в «Невском».





На место также приезжал экипаж ДПС и эвакуатор.





В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что это происшествие не попало в сводку с пострадавшими.





С начала лета это уже второй курьёзный случай на улицах города. В День города в центре Новосибирска девушка за рулём Subaru Impreza врезалась в двери магазина гаджетов. История также закончилась благополучно. Девушка не пострадала, а магазин решил не вступать в конфликт с водителем, а использовать ситуацию в свою пользу. Через несколько дней под вывеской магазина появился баннер о выгодных скидках для тех, кто сможет припарковаться рядом с торговой точкой.