Автомобиль упал с парковки торгового центра в Октябрьском районе


Инцидент произошёл поздно вечером 10 июля 
Инцидент произошёл поздно вечером 10 июля 

В Октябрьском районе поздно вечером автомобиль Toyota RAV4 упал с трёхметровой высоты.


Машина рухнула с парковки  торгового центра «Невский» на Гусинобродском шоссе, 68/1 около полуночи 11 июля. 


В Toyota RAV4 находились две девушки. Они пробили ограждение парковки, сообщают очевидцы в социальных сетях. По предварительной информации, девушкам удалось избежать серьёзных травм. Им помогли сотрудники торгового центра. 


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности этого инцидента. 


Дополнение: НГС.НОВОСТИ узнали детали происшествия в торговом центре «Невский». 


«Девушка, видимо, по глупости перепутала педаль тормоза и газа и с верхней стоянки с разгона вниз упала на машине», — рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник торгового центра. По его словам, девушки были трезвые. 


Сразу же после падения к машине подошли сотрудники торгового центра. Они помогли девушкам выбраться из машины и вызвали «скорую». Однако помощь врачей не понадобилась. 


«Никаких сотрясений не было. У одной девушки был только небольшой порез на лице», — поделились в «Невском».  


На место также приезжал экипаж ДПС и эвакуатор.  


В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что это происшествие не попало в сводку с пострадавшими. 


С начала лета это уже второй курьёзный случай на улицах города. В День города в центре Новосибирска девушка за рулём Subaru Impreza врезалась в двери магазина гаджетов. История также закончилась благополучно. Девушка не пострадала, а магазин решил не вступать в конфликт с водителем, а использовать ситуацию в свою пользу. Через несколько дней под вывеской магазина появился баннер о выгодных скидках для тех, кто сможет припарковаться рядом с торговой точкой. 

Ольга Власова
Фото vk.com/act54

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