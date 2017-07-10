Начались продажи новой Toyota Camry

Toyota начала продажи Camry нового поколения, первые машины поступили на рынок Японии. 


По данным производителя, седан предлагается только с гибридной установкой, включающей бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и электромотор. Общая мощность — 211 л.с. Автомобиль комплектуется вариаторной КП.


В базе праворульная Toyota Camry имеет адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, светодиодные фары. 


Цена машины начинается от 3 294 000 иен, по текущему курсу это около 1,75 млн руб. О начале продаж в России пока не сообщается.


Начались продажи новой Toyota Camry (фото)


НГС.АВТО
Фото toyota.com

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