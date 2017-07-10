Сибирячка с русой косой пропала из дома в «Чистой Слободе»

У Татьяны Сорокиной голубые глаза и светлые волосы до пояса
У Татьяны Сорокиной голубые глаза и светлые волосы до пояса

Полиция и волонтёры Новосибирска разыскивают 53-летнюю Татьяну Сорокину, которая пропала из дома в ЖК «Чистая Слобода» в Ленинском районе без документов и телефона.


«8 июля её последний раз видели дома. Родственники отсутствовали и приехали только сегодня утром. Телефон, деньги, все документы [женщины] находятся дома», — рассказал представитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


По данным волонтёров, женщина не работала и практически не выходила из дома.


Заявление о пропаже подали дети женщины. Они посмотрели оставшиеся дома вещи и установили, что в день пропажи Татьяна Сорокина была одета в черные легинсы, красную блузку и тапки в бело-розовую полоску.


Согласно ориентировке волонтёров, рост женщины 162 см, глаза голубые, волосы светло-русые с проседью, длиной до пояса, заплетённые в косу.


Тех, кто знает, где сейчас находится Татьяна Сорокина, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, с мобильного 020, или волонтёрам «Маяка» по номеру 8-951-393-0911.


Волонтёры вместе с полицией часто ищут пропавших из дома новосибирцев. Недавно в Новосибирской области искали пропавшую с ребёнком маму — нашлись потерявшиеся в районе Кургана, подвёз их до НСО дальнобойщик.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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