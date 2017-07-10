Площадь у вокзала «Новосибирск-Главный» завалили мусором

Мусорные контейнеры на привокзальной площади в Новосибирске оказались переполненными — зрелищем возмутились горожане.


Мусорные контейнеры у вокзала «Новосибирск-Главный»
Мусорные контейнеры у вокзала «Новосибирск-Главный»


Фотографию заполненных мусорных контейнеров около вокзала прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель Дмитрий. Фото мужчина сделал 10 июля около 19 часов.


«Такой ужас творится на нашем вокзале. Я живу недалеко, проезжаю или прохожу мимо [часто]. Контейнера давно там стоят, [иногда] переполнены. Приезжают люди, вдыхают ароматы Новосибирска», — возмущен читатель.


Свалки мусора появляются в Новосибирске с умопомрачительной скоростью. Недавно читатель НГС рассказывал, что за один день в Бугринской роще образовалась свалка строительного мусора.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

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