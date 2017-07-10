Авария «Лады» с грузовиком перекрыла Бердское шоссе

Столкнувшиеся грузовик и «Лада» перегородили Бердское шоссе
Столкнувшиеся грузовик и «Лада» перегородили Бердское шоссе

Столкнувшиеся «Лада» и грузовик перекрыли проезд по Бердскому шоссе в Новосибирске — машины объезжали ДТП по газону.


Авария произошла 10 июля в 18:00 на участке Бердского шоссе до перекрёстка с Морским проспектом. «Участники двигались со стороны Университетского проспекта в сторону Бердска. Водитель грузовичка Fuso утверждает, что он двигался в правом ряду, а "Лада Приора" — в левом ряду. В районе скобы для разворота "Лада" перестроилась в правый ряд и резко начала тормозить из-за потока, который пропускал автомобили с Морского проспекта», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».


У «Лады» помята задняя часть справа, а у грузовика — передняя часть слева
У «Лады» помята задняя часть справа, а у грузовика — передняя часть слева


Водитель грузовика уточнил «Автоспасу», что применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог.


Место аварии
Место аварии


От удара «Ладу» развернуло, таким образом, участники аварии полностью перегородили проезд в сторону Бердска. «Объезд осуществлялся по разделительному газону», — наблюдали в «Автоспасе».


Автомобилисты объезжают аварию по газону
Автомобилисты объезжают аварию по газону


Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка на Бердском шоссе до перекрёстка с Морским проспектом сохраняется до сих пор. Движение по дороге не быстрее 10 км/ч.


Авария «Лады» с грузовиком перекрыла Бердское шоссе


Столкнувшиеся машины часто перегораживают важные дороги. часто в таких авариях участвуют фуры. Например, в июне с разницей в несколько дней попавшие в ДТП фуры перегораживали Красный проспект и Станционную.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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