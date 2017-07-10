Авария «Лады» с грузовиком перекрыла Бердское шоссе

Столкнувшиеся грузовик и «Лада» перегородили Бердское шоссе

Столкнувшиеся «Лада» и грузовик перекрыли проезд по Бердскому шоссе в Новосибирске — машины объезжали ДТП по газону.





Авария произошла 10 июля в 18:00 на участке Бердского шоссе до перекрёстка с Морским проспектом. «Участники двигались со стороны Университетского проспекта в сторону Бердска. Водитель грузовичка Fuso утверждает, что он двигался в правом ряду, а "Лада Приора" — в левом ряду. В районе скобы для разворота "Лада" перестроилась в правый ряд и резко начала тормозить из-за потока, который пропускал автомобили с Морского проспекта», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».







У «Лады» помята задняя часть справа, а у грузовика — передняя часть слева





Водитель грузовика уточнил «Автоспасу», что применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог.







Место аварии





От удара «Ладу» развернуло, таким образом, участники аварии полностью перегородили проезд в сторону Бердска. «Объезд осуществлялся по разделительному газону», — наблюдали в «Автоспасе».







Автомобилисты объезжают аварию по газону





Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка на Бердском шоссе до перекрёстка с Морским проспектом сохраняется до сих пор. Движение по дороге не быстрее 10 км/ч.









Столкнувшиеся машины часто перегораживают важные дороги. часто в таких авариях участвуют фуры. Например, в июне с разницей в несколько дней попавшие в ДТП фуры перегораживали Красный проспект и Станционную.