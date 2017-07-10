Новосибирцы ищут двор, в котором спрячут яйцо архитектора Арбатского

Знаменитое раскрашенное яйцо, стоявшее во дворе дома на ул. Богдана Хмельницкого, 15

Новосибирские активисты решили восстановить в районе ул. Богдана Хмельницкого архитектурную композицию «Гнёздышко» и огромное раскрашенное яйцо, созданное знаменитым архитектором Геннадием Арбатским.





«У меня такая мысль возникла в ноябре прошлого года, когда познакомился с Татьяной Арбатской, вдовой Геннадия Петровича. Сейчас на Народную заходит застройщик ООО "Империя" со строительством жилого дома и он готов оказать спонсорскую помощь школе № 158, которая там рядом находится, жителям близлежащих домов. Он хочет что-то сделать в плане благоустройства улицы. И раз такой вариант у нас уже обсуждался, то предложили ему поучаствовать, он согласен», — рассказал НГС.НОВОСТИ участник общественного движения «Защитим Богданку!» Александр Лунин.







В жилом дворе «Гнёздышко» на ул. Богдана Хмельницкого, 15 раньше стояла большая башня из бруса, на которой играли дети, рядом — скульптура в виде яйца высотой около 1,8 м. «Яйцо было бетонное, очень гладкое и было покрашено краской с добавлением эпоксидной смолы», — вспоминает Александр.







Однако в начале 2010-х годов скульптура исчезла — сейчас активисты с помощью депутата Дмитрия Прибаловца выбирают место, где можно было бы восстановить композицию. Жители дома на ул. Богдана Хмельницкого, 15 хотели бы его вернуть во двор, но там уже есть благоустроенная площадка ЖК «Эдем».







Двор «Гнёздышко»





«А у нас на улице есть много дворов, которые в запущенном состоянии и которые могли принять этот объект. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы там не пролегали коммуникации "СИБЭКО", чтобы не получилось, что мы поставим [объекты], а на следующий год всё разроют», — отметил Лунин.







Кроме того, по словам Лунина, Геннадий Арбатский не оставил рабочих материалов и документации, которая могла бы помочь в воссоздании яйца. Александр Лунин рассказал, что нашёл мастера, который воплощал задумку архитектора, и несколько старых фотографий скульптуры. Помочь общественникам и подобрать все материалы, которые остались, обещала и вдова архитектора Татьяна Арбатская, добавляет активист.







«Сейчас будем общаться со спонсором по техническим вопросам, найдутся ли специалисты, которые смогут композицию восстановить. Если окажется, что невозможно, будем рассматривать еще какие-то из работ Арбатского», — говорит общественник.







Справка: Арбатский Геннадий Петрович — архитектор, художник и дизайнер. Брат бывшего главного архитектора Новосибирска Валерия Арбатского. Родился 13 сентября 1953 года в Новосибирске, окончил архитектурный факультет НИСИ (Сибстрина; ныне НГАСУ). В 1980-м стал первым главным архитектором Калининского района, с 1982 года руководил собственной архитектурно-художественной мастерской «Красная горка». Скончался 27 ноября 2014 года. Его мастерской созданы более 30 ансамблей и комплексов, содержащих около 1000 декоративно-художественных элементов, в том числе комплексное архитектурно-художественное оформление ул. Богдана Хмельницкого и прилегающих к ней кварталов. Его художественные работы принимали участие в выставках в России, Германии, Испании, Франции.







«Гнёздышко» и яйцо — не единственные необычные скульптуры, которые были на ул. Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад корреспонденты НГС прогулялись по району и собрали фото лучших работ архитектора.