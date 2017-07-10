Ещё один лопнул: новосибирцы штурмуют закрытые отделения проблемного банка

Новосибирцы наткнулись на закрытую дверь банка

Вечером 10 июля новосибирские вкладчики наткнулись на закрытые двери офиса банка «Югра» на Красном проспекте.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте событий в шестом часу вечера и увидела закрытую дверь с объявлением: «Офис временно не работает. Приносим извинения за доставленные неудобства».





В объявлении также указано, что 10 июля Центробанк России назначил временную администрацию в банке «Югра» и ввёл мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Также в объявлении говорилось о том, что выплачивать страховые компенсации клиентам этого банка Агентство по страхованию вкладов начнет не позже чем через 14 дней. Такая же информация опубликована на официальном сайте АСВ. Телефоны отделений «Югры» (всего у банка 2 операционных офиса в Новосибирске — на Красном проспекте и «Студенческой») не отвечают. На сайте банка размещена информация о том, что с сегодняшнего дня все его отделения перешли в «консультационный режим» по обычным часам работы, а 11 июля — в таком же режиме, но с 10:00 до 12:00.







По наблюдениям корреспондента, за 15 минут к закрытой двери банка пришли больше десятка клиентов. Свои эмоции по поводу происходящего они выражали по-разному, в том числе с использованием нецензурных выражений. Собравшиеся делились друг с другом историями и обсуждали размещенное на сайте «Югры» объявление о том, что максимальная сумма страховой компенсации для вкладчиков банка составит не больше 1 млн 400 тыс. руб.







Одна из пришедших — клиентка банка Виктория — призналась, что специально отпросилась на 10 минут с работы в банк, после того как услышала неприятные новости о банке «Югра».







«Почему я побежала? [Знакомая] девушка в Барнауле продала квартиру, 2 миллиона сюда положила. Соответственно выплатят только 1,4. Вообще ужас тихий», — описала ситуацию женщина.







Объявление на дверях банка





Ещё один клиент рассказал, что бывал в этом банке практически каждый день, в том числе и сегодня утром. «Никакой информации не предоставлялось, что какие-либо неполадки или в банке что-то происходит — всё работало в штатном режиме», — возмущается молодой человек.







Подошедшая женщина пенсионного возраста призналась, что сумма страховки не покроет тех денег, которые она держала в банке «Югра».







«У меня эта сумма почему образовалась? По осени два банка лопнули, у меня лежали в них деньги, а потом я сложила их и сюда на 3 месяца положила. Копейки на квартиру скребла… Я уже не знаю, кому верить. Они мне клялись, божились, что все будет нормально», — сетует пенсионерка.





Тремя месяцами ранее Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Образование», представительство которого работало в Новосибирске. А в марте лицензии лишился казанский «Татфондбанк» с 2 новосибирскими филиалами.