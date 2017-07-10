Отдыхающие у котлована на Юго-Западном нашли в воде тело мужчины

Тело обнаружили в 200 метрах от поста спасателей
Тело обнаружили в 200 метрах от поста спасателей

Вечером 10 июля отдыхающие на берегу котлована в Ленинском районе Новосибирска обнаружили в воде тело мужчины. 


Происшествие случилось около 16:30 на Юго-Западном жилмассиве. «Его обнаружили в воде, в 200 метрах от поста спасателей, в кустах. Мужчине на вид лет 35–40, судя по телу, он пробыл в воде пару дней. 


Из одежды на нём были семейные трусы, на лице — какие-то синяки или травма. Есть подозрение на криминал»,


— рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.


Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что мужчину выловила беременная девушка, которая решила, что человек тонет.


Как отметили в МАСС, за последние пару дней к ним не поступала информация о пропавших или тонущих в этом районе.


Информация уточняется. 


Двумя неделями ранее ответственные новосибирцы на пляже в Советском районе заметили тонущего мужчину в воде, достали его на берег и попытались реанимировать, однако он скончался.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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