Отдыхающие у котлована на Юго-Западном нашли в воде тело мужчины

Тело обнаружили в 200 метрах от поста спасателей

Вечером 10 июля отдыхающие на берегу котлована в Ленинском районе Новосибирска обнаружили в воде тело мужчины.





Происшествие случилось около 16:30 на Юго-Западном жилмассиве. «Его обнаружили в воде, в 200 метрах от поста спасателей, в кустах. Мужчине на вид лет 35–40, судя по телу, он пробыл в воде пару дней.





Из одежды на нём были семейные трусы, на лице — какие-то синяки или травма. Есть подозрение на криминал»,





— рассказал НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.







Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что мужчину выловила беременная девушка, которая решила, что человек тонет.







Как отметили в МАСС, за последние пару дней к ним не поступала информация о пропавших или тонущих в этом районе.







Информация уточняется.







Двумя неделями ранее ответственные новосибирцы на пляже в Советском районе заметили тонущего мужчину в воде, достали его на берег и попытались реанимировать, однако он скончался.