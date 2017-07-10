Рабочие сломали ровные поребрики и тротуары на Горском

Местные жители утверждают, что ремонт здесь был совершенно не нужен

На Горском жилмассиве мэрия начала заниматься благоустройством двора между домами №41 и №50, здесь сломали поребрики и вскрыли асфальт — жильцы заверяют, что двор в ремонте не нуждался.







Фотографиями ремонта с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился житель дома №41 Андрей Платонов. Он рассказал, что работы начались вечером 9 июля.





«Начали на ровном месте выкорчевывать целые поребрики. Машину гоняют по всему Горскому [микрорайону], тротуар начали крушить, ливнёвку разломали. Если сейчас пойдёт дождь — что будет дальше? Как будто в городе закончились дороги, которые ремонтировать надо. Написал в приёмную мэрии. Не знаю, когда ответят», — возмутился читатель. Он пояснил, что живёт на Горском с 1995 года, и за всё это время тротуары из бетона себя отлично зарекомендовали.







В пресс-центре мэрии со ссылкой на отдел ЖКХ администрации Ленинского района пояснили, что во дворе этих двух домов «идёт стандартный ремонт». «Работы выполняются в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Законодательного собрания. Ремонтируют внутриквартальные проезды, парковки», — объяснили в мэрии.





Этим летом ремонт дворов запланирован во многих районах Новосибирска. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что на их благоустройство в 2017 году потратят 450 млн руб. С 15 июля по 1 сентября предполагается провести работы по 150 адресам.