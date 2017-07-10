Рабочие сломали ровные поребрики и тротуары на Горском

Местные жители утверждают, что ремонт здесь был совершенно не нужен 
Местные жители утверждают, что ремонт здесь был совершенно не нужен 

На Горском жилмассиве мэрия начала заниматься благоустройством двора между домами №41 и №50, здесь сломали поребрики и вскрыли асфальт — жильцы заверяют, что двор в ремонте не нуждался. 


Фотографиями ремонта с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился житель дома №41 Андрей Платонов. Он рассказал, что работы начались вечером 9 июля. 


«Начали на ровном месте выкорчевывать целые поребрики. Машину гоняют по всему Горскому [микрорайону], тротуар начали крушить, ливнёвку разломали. Если сейчас пойдёт дождь — что будет дальше? Как будто в городе закончились дороги, которые ремонтировать надо. Написал в приёмную мэрии. Не знаю, когда ответят», — возмутился читатель. Он пояснил, что живёт на Горском с 1995 года, и за всё это время тротуары из бетона себя отлично зарекомендовали. 


В пресс-центре мэрии со ссылкой на отдел ЖКХ администрации Ленинского района пояснили, что во дворе этих двух домов «идёт стандартный ремонт». «Работы выполняются в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Законодательного собрания. Ремонтируют внутриквартальные проезды, парковки», — объяснили в мэрии.


Этим летом ремонт дворов запланирован во многих районах Новосибирска. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что на их благоустройство в 2017 году потратят 450 млн руб. С 15 июля по 1 сентября предполагается провести работы по 150 адресам.

Ольга Власова
Фото Андрея Платонова 

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