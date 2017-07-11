«Температура ниже нормы»: в Новосибирске будет прохладно и дождливо

Пока июльская погода не балует новосибирцев жаркими днями

Синоптики рассказали о погоде на вторую декаду июля — температура воздуха будет ниже климатической нормы.







«В основном погода во второй декаде будет формироваться под влиянием северо-западных затоков воздушных масс, поэтому температурный фон предполагается ниже климатической нормы на 1–3 градуса. И в основном преобладающий фон будет от +18 до +23 градусов в дневное время, в начале декады будет до 27 градусов. В ночные часы будет от +7 до +13 градусов тепла, в начале декады — до +16 градусов», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По его словам, ливневые и грозовые дожди будут идти в большинстве дней декады.





Грозовая погода установилась в Новосибирске с самого начала июля. При этом ещё в июне синоптики отмечали в регионе аномальную жару. Столбик термометра поднимался до отметки +36 градусов.