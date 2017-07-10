Новосибирские депутаты в плавках устроили заплыв на скорость

Новосибирские депутаты сдали нормативы ГТО по плаванию

Сегодня, 10 июля, новосибирские депутаты сдали нормативы ГТО на дистанции 50 метров в бассейне.







Днем в бассейне «Нептун» на ул. Богдана Хмельницкого собралось больше двух десятков желающих сдать норматив, в том числе около 15 депутатов и сотрудники муниципалитета.







«Из всех, кто участвовал, проплыли все. Для популяризации спорта: своим личным примером показали, что возраст не помеха — есть и довольно молодые, и в возрасте, все участвуют», — рассказал НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Юрий Фоломкин.





40-летний Фоломкин проплыл 50 метров за 44 секунды и уложился в норматив, за который присуждают «золото». В его возрастной категории высшую оценку дают за результаты не более 48 секунд.







Депутаты перед заплывом

Фоломкин отметил, что специально к заплыву он не готовился. «Последний раз в бассейне был лет 5 назад. Но я стараюсь держать себя в форме, сейчас занимаюсь игровыми видами спорта — хотя бы раз в неделю в футбол побегать, турники, брусья, ОФП. Зимой — в тренажерный зал или борюсь с кем-нибудь. Конечно, думал — проплыву, не проплыву, потому что всегда, что у меня слабое было это плавание», — рассказал депутат. Он добавил, что свою дистанцию он проплыл кролем, при этом подчеркнул, что, как и большинство сдавших норматив, он самоучка.







Остальные участники тоже сдали нормативы. Например, 49-летний председатель горсовета депутат Дмитрий Асанцев проплыл 50-метровку за 39,17 с («золото» дают за время не больше 50 с), а 40-летний Александр Тарасов — за 40,09 сек.







Дмитрий Асанцев в бассейне «Нептун»





Депутат Александр Тарасов (на переднем плане у стартовой тумбы)





Нормативы сдали все депутаты





Норматив сдавали не только депутаты, но и сотрудники муниципалитета





Участники заплыва





На стартах в «Нептуне»





В марте прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как нормативы ГТО сдавал мэр Новосибирска Анатолий Локоть — тогда он два раза перевыполнил норму по рывку гири.