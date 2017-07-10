Новосибирские депутаты в плавках устроили заплыв на скорость

Новосибирские депутаты сдали нормативы ГТО по плаванию
Новосибирские депутаты сдали нормативы ГТО по плаванию

Сегодня, 10 июля, новосибирские депутаты сдали нормативы ГТО на дистанции 50 метров в бассейне.


Днем в бассейне «Нептун» на ул. Богдана Хмельницкого собралось больше двух десятков желающих сдать норматив, в том числе около 15 депутатов и сотрудники муниципалитета.


«Из всех, кто участвовал, проплыли все. Для популяризации спорта: своим личным примером показали, что возраст не помеха — есть и довольно молодые, и в возрасте, все участвуют», — рассказал НГС.НОВОСТИ депутат горсовета Юрий Фоломкин.


40-летний Фоломкин проплыл 50 метров за 44 секунды и уложился в норматив, за который присуждают «золото». В его возрастной категории высшую оценку дают за результаты не более 48 секунд.


Депутаты перед заплывом
Депутаты перед заплывом

Фоломкин отметил, что специально к заплыву он не готовился. «Последний раз в бассейне был лет 5 назад. Но я стараюсь держать себя в форме, сейчас занимаюсь игровыми видами спорта — хотя бы раз в неделю в футбол побегать, турники, брусья, ОФП. Зимой — в тренажерный зал или борюсь с кем-нибудь. Конечно, думал — проплыву, не проплыву, потому что всегда, что у меня слабое было это плавание», — рассказал депутат. Он добавил, что свою дистанцию он проплыл кролем, при этом подчеркнул, что, как и большинство сдавших норматив, он самоучка.


Остальные участники тоже сдали нормативы. Например, 49-летний председатель горсовета депутат Дмитрий Асанцев проплыл 50-метровку за 39,17 с («золото» дают за время не больше 50 с), а 40-летний Александр Тарасов — за 40,09 сек.


Дмитрий Асанцев в бассейне «Нептун»
Дмитрий Асанцев в бассейне «Нептун»


Депутат Александр Тарасов (на переднем плане у стартовой тумбы)
Депутат Александр Тарасов (на переднем плане у стартовой тумбы)


Нормативы сдали все депутаты
Нормативы сдали все депутаты


Норматив сдавали не только депутаты, но и сотрудники муниципалитета
Норматив сдавали не только депутаты, но и сотрудники муниципалитета


Участники заплыва
Участники заплыва


На стартах в «Нептуне»
На стартах в «Нептуне»


В марте прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как нормативы ГТО сдавал мэр Новосибирска Анатолий Локоть — тогда он два раза перевыполнил норму по рывку гири.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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