«Дали воду и бургер»: новосибирцы 13 часов отказываются выходить из аэропорта Антальи

В новосибирский аэропорт Толмачёво рейс из Антальи должен прилететь спустя 13 часов после запланированного времени
В новосибирский аэропорт Толмачёво рейс из Антальи должен прилететь спустя 13 часов после запланированного времени

10 июля новосибирцы столкнулись с серьезными задержками двух рейсов авиакомпании Royal Flight «Новосибирск – Анталья» и «Анталья – Новосибирск» — причиной стала техническая неисправность самолёта. 


«Мы находимся в аэропорту Антальи уже более 15 часов, на наш рейс зарегистрировано более 200 человек, я лечу с полугодовалым ребенком. К нам не приходит ни один представитель ни одного авиаперевозчика, за всё время ожидания нам предоставили маленькую бутылку воды (спустя 8 часов) и бургер (спустя 14 часов ожидания). Все ждут в зоне посадки — на месте, где мы сидим, поставили ширму, чтобы другие пассажиры нас не видели. 


К нам подходил турок и предлагал переместиться в отель, пара семей согласилась — им порвали посадочные талоны и сорвали бирки с багажа, вывели их не через паспортный контроль, все испугались и отказались от размещения в гостинице», 


— рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Татьяна Неудачина, находящаяся в аэропорту Антальи.


Информацию о порче бирок на багаже и посадочных талонов подтвердили в новосибирском отделении турагентстве «Лео-тур». «Тем, кого забрали в отель, порвали посадочные на рейс и сорвали бирки с багажа, увозили туристов со взлётной полосы. Творится полный беспредел», — рассказала НГС.НОВОСТИ сотрудница турагентства Эллина Кисельникова. 


По словам Татьяны Неудачиной, рейс № 8066 «Анталья – Новосибирск» авиакомпании Royal Flight должен был приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачёво ещё в 6:10 утра понедельника. Сейчас на онлайн-табло Толмачёво ориентировочное время прибытия в Новосибирск перенесено на 19:05 — пассажиры должны прибыть в Новосибирск спустя почти 13 часов.


Ожидание вылета в аэропорту Антальи 


Утром другой новосибирец рассказывал НГС.НОВОСТИ, что задержки обернулись проблемами и для тех, кто собрался лететь из Новосибирска в Анталью: самолёт также задерживается более чем на 12 часов. «Стало известно, что рейс задерживают, уже ближе ко времени вылета. Сначала рейс отложили с 8 утра на 13:45, затем подошли работники аэропорта и объявили, что самолёт из Антальи ещё не вылетел. Нам предоставили завтрак и разместили в отеле Gorsky City. Отпуск, конечно, испорчен», — говорил пассажир рейса. Сейчас вылет рейса № 8065 «Новосибирск – Анталья» перенесен с 8 утра на 00:15 вторника, 11 июля. 


В пресс-службе Royal Flight НГС.НОВОСТИ объяснили, что задержка рейсов произошла из-за технической неисправности самолёта. «Данный рейс будет выполняться на резервном самолете, буквально сейчас он прибыл в Анталью, его готовят к вылету в Новосибирск — он вылетит в 13 часов по московскому времени (в 17:00 по Новосибирску. — М.Ш.). Затем самолёт совершит [обратный] рейс в Анталью», — отметил сотрудник авиакомпании.


Сотрудники авиакомпании выразили недоумение в связи с отказом пассажиров подождать вылета в гостинице. «Пассажирам в Анталье было предложено размещение в отеле, большинство отказалось расселяться, поставив себя в некомфортные условия. 


Мы глубоко сомневаемся в том, что они могли покинуть аэропорт, минуя паспортный контроль. Мы никогда не сталкивались с тем, чтобы пассажиров выводили из стерильной зоны окольными путями», 


— добавил сотрудник пресс-службы. 


С начала лета это уже не первый случай, когда новосибирские туристы не могут вовремя отправиться отдыхать на заграничные курорты. Так, 27 июня пассажиры авиакомпании «Ай Флай» ждали вылета рейса «Новосибирск – Санья» больше десяти часов

Мария Шевлягина 
Фото и видео Татьяны Неудачиной

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