Дома в двух районах Новосибирска остались без горячей воды

Воду отключили в зоне ТЭЦ-2 
Воду отключили в зоне ТЭЦ-2 

В Новосибирске объявили новый этап гидравлических испытаний в Ленинском и Кировском районах. 


«С 11 июля специалисты АО "СИБЭКО" приступят к гидравлическим испытаниям по зоне ТЭЦ-2 (Ленинский вывод, Обской вывод, Восточный вывод)», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Горячую воду отключили в домах на ул. Планировочной, Котовского (на участке от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Стартовой, Космической, Горском жилмассиве, Пермитина, Выставочной, Блюхера, проспекте Маркса, Геодезической, Новогодней, Немировича-Данченко (от ул. Лыщинского до ул. Ватутина).


Также воды не будет в городе-парке «Ясный Берег», посёлке Восточный, ЖК «Венеция» и ЖК «Панорама».


Отключение горячей воды продлится с 11 по 20 июля.


«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам будет происходить раньше указанной даты, по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. Для сокращения сроков работы будут вестись круглосуточно», — заверили в мэрии. 


Первый этап испытаний в зоне ТЭЦ-2 проходил с 5 по 12 июня.  

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой 

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