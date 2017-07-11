Дома в двух районах Новосибирска остались без горячей воды

Воду отключили в зоне ТЭЦ-2

В Новосибирске объявили новый этап гидравлических испытаний в Ленинском и Кировском районах.







«С 11 июля специалисты АО "СИБЭКО" приступят к гидравлическим испытаниям по зоне ТЭЦ-2 (Ленинский вывод, Обской вывод, Восточный вывод)», — сообщили в пресс-центре мэрии.





Горячую воду отключили в домах на ул. Планировочной, Котовского (на участке от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Стартовой, Космической, Горском жилмассиве, Пермитина, Выставочной, Блюхера, проспекте Маркса, Геодезической, Новогодней, Немировича-Данченко (от ул. Лыщинского до ул. Ватутина).





Также воды не будет в городе-парке «Ясный Берег», посёлке Восточный, ЖК «Венеция» и ЖК «Панорама».







Отключение горячей воды продлится с 11 по 20 июля.







«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам будет происходить раньше указанной даты, по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов. Для сокращения сроков работы будут вестись круглосуточно», — заверили в мэрии.





Первый этап испытаний в зоне ТЭЦ-2 проходил с 5 по 12 июня.