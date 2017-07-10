Власти убрали парковки на оживлённом перекрестке Красного проспекта
С Красного проспекта около перекрёстка с ул. Кропоткина исчез парковочный карман — за счёт него власти Новосибирска расширили полосу для поворота на оживлённую улицу.
Дорожные работы на этом участке Красного проспекта корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил 9 июля.
«В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" полоса организована для поворота на ул. Кропоткина, чтобы не тормозить поток. Парковочный карман был маленький, у опоры освещения у края "Спортмастера". Вместо полосы тротуара и этого небольшого кармана сделали полосу. Парковочные карманы с другой стороны опоры так и остались», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Юрий Сердюк.
Юрий Сердюк уточнил, что недавно тротуар около «Спортмастера» на Красном проспекте, 96 сузили и сделали на крайней правой полосе новый асфальт.
Судя по информации справочника 2ГИС, около «Спортмастера» было более 15 парковочных мест.
Сейчас крупные дороги в Новосибирске ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Реконструкция дороги и ликвидация мест ДТП была запланирована на участке Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.
Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова