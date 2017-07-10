Власти убрали парковки на оживлённом перекрестке Красного проспекта

Участок Красного проспекта около «Спортмастера» днём 10 июля
Участок Красного проспекта около «Спортмастера» днём 10 июля

С Красного проспекта около перекрёстка с ул. Кропоткина исчез парковочный карман — за счёт него власти Новосибирска расширили полосу для поворота на оживлённую улицу.


Дорожные работы на этом участке Красного проспекта корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил 9 июля.


«В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" полоса организована для поворота на ул. Кропоткина, чтобы не тормозить поток. Парковочный карман был маленький, у опоры освещения у края "Спортмастера". Вместо полосы тротуара и этого небольшого кармана сделали полосу. Парковочные карманы с другой стороны опоры так и остались», — пояснил НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Юрий Сердюк.


На участке сузили тротуар и  положили полосу нового асфальта
На участке сузили тротуар и  положили полосу нового асфальта


Юрий Сердюк уточнил, что недавно тротуар около «Спортмастера» на Красном проспекте, 96 сузили и сделали на крайней правой полосе новый асфальт.


Парковка на Красном проспекте перед поворотом на Кропоткина исчезла
Парковка на Красном проспекте перед поворотом на Кропоткина исчезла


Судя по информации справочника 2ГИС, около «Спортмастера» было более 15 парковочных мест.


Сейчас крупные дороги в Новосибирске ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Реконструкция дороги и ликвидация мест ДТП была запланирована на участке Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе.

Ксения Евдокимова

Фото Густаво Зырянова

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