Потратили 500 баллончиков: новосибирский двор раскрасили десятком модных графити

Около 20 художников за 3 дня разукрасили двор дома на ул. Фрунзе, 5 — здесь появился почти десяток красочных стен для фотосессий.


Это граффити нарисовали новосибирцы Артём Tam , Родион Rodie и Иван Quiet
Это граффити нарисовали новосибирцы Артём Tam , Родион Rodie и Иван Quiet


Фестиваль граффити Okrasheno проходил с 7 по 9 июля. Художники использовали 500 баллончиков краски и 50 л водоэмульсионки, чтобы разукрасить неприглядные серые стены


«У всех художников была свобода самовыражения, они были за это очень благодарны. Жители [рядом стоящих] домов тоже были довольны. Председатели ТСЖ позвали ребят приехать ещё раз и разукрасить другие стены. Один мужчина даже угостил художников вином», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Иван Ягода. 


Украшенная граффити трансформаторная будка во дворе ул. Фрунзе, 5
Украшенная граффити трансформаторная будка во дворе ул. Фрунзе, 5


Главным арт-объектом стала трансформаторная будка во дворе дома. Граффитисты расписали её со всех сторон на тему времён года. Летний рисунок выполнили новосибирские художники Артём Tam, Родион Rodie и Иван Quiet. 


Рисунок сделал художник Александр Repas из Казахстана 
Рисунок сделал художник Александр Repas из Казахстана 


Одну из площадок для рисунка организаторам пришлось искать в экстренном порядке: «К нам приехал Ваня Усякин из Красноярска. Он был приглашён в последнюю очередь. Он согласился, приехал за свои деньги. Хотели его к немцам отправить, но он с ними не сработался по стилю, и мы нашли ему другое место. Ваня здесь же во дворе оформил входы в овощехранилище», — рассказал Иван Ягода. 


Эту стену нарисовали художники из Кемерово
Эту стену нарисовали художники из Кемерово


Во время фестиваля прошли лекции о граффити, творческий пикник и показ первого документального фильма о российском стрит-арте «В открытую». Фильм в творческом пространстве «Арт Ель» посмотрели около 70 человек. 


Эту стену разрисовала новосибирская художница Марина Ягода
Эту стену разрисовала новосибирская художница Марина Ягода


«В фильме было интервью с самыми известными уличными художниками, обсуждения о граффити — легально это или нелегально, можно ли рисовать на поездах и другое», — отметил Иван. 


Кино о граффити представлял художник из Нижнего Новгорода Никита Nomerz. Он же нарисовал во дворе на ул. Фрунзе картину с чёрно-белыми листьями и золотыми полосками. 


Название этой работы StreetArtStroy (граффити-стройка). Над ней работали художники из Германии 
Название этой работы StreetArtStroy (граффити-стройка). Над ней работали художники из Германии 


В Новосибирске не один десяток мест, где уже есть красивые граффити-рисунки. Горожане с удовольствием фотографируются на их фоне. Теперь таких мест стало больше. 

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 1723
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено