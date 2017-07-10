Потратили 500 баллончиков: новосибирский двор раскрасили десятком модных графити

Около 20 художников за 3 дня разукрасили двор дома на ул. Фрунзе, 5 — здесь появился почти десяток красочных стен для фотосессий.





Это граффити нарисовали новосибирцы Артём Tam , Родион Rodie и Иван Quiet





Фестиваль граффити Okrasheno проходил с 7 по 9 июля. Художники использовали 500 баллончиков краски и 50 л водоэмульсионки, чтобы разукрасить неприглядные серые стены.







«У всех художников была свобода самовыражения, они были за это очень благодарны. Жители [рядом стоящих] домов тоже были довольны. Председатели ТСЖ позвали ребят приехать ещё раз и разукрасить другие стены. Один мужчина даже угостил художников вином», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Иван Ягода.





Украшенная граффити трансформаторная будка во дворе ул. Фрунзе, 5





Главным арт-объектом стала трансформаторная будка во дворе дома. Граффитисты расписали её со всех сторон на тему времён года. Летний рисунок выполнили новосибирские художники Артём Tam, Родион Rodie и Иван Quiet.







Рисунок сделал художник Александр Repas из Казахстана





Одну из площадок для рисунка организаторам пришлось искать в экстренном порядке: «К нам приехал Ваня Усякин из Красноярска. Он был приглашён в последнюю очередь. Он согласился, приехал за свои деньги. Хотели его к немцам отправить, но он с ними не сработался по стилю, и мы нашли ему другое место. Ваня здесь же во дворе оформил входы в овощехранилище», — рассказал Иван Ягода.





Эту стену нарисовали художники из Кемерово





Во время фестиваля прошли лекции о граффити, творческий пикник и показ первого документального фильма о российском стрит-арте «В открытую». Фильм в творческом пространстве «Арт Ель» посмотрели около 70 человек.





Эту стену разрисовала новосибирская художница Марина Ягода





«В фильме было интервью с самыми известными уличными художниками, обсуждения о граффити — легально это или нелегально, можно ли рисовать на поездах и другое», — отметил Иван.







Кино о граффити представлял художник из Нижнего Новгорода Никита Nomerz. Он же нарисовал во дворе на ул. Фрунзе картину с чёрно-белыми листьями и золотыми полосками.







Название этой работы StreetArtStroy (граффити-стройка). Над ней работали художники из Германии





В Новосибирске не один десяток мест, где уже есть красивые граффити-рисунки. Горожане с удовольствием фотографируются на их фоне. Теперь таких мест стало больше.

