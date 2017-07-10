Гетто на Зыряновской: обманутые новосибирцы повесили провокационные плакаты у долгостроя

Баннеры на Зыряновской
Баннеры на Зыряновской

В Новосибирске дольщики недостроенного дома на улице Зыряновской устроили кемпинг возле 10-летнего долгостроя и растянули плакаты с упреками в адрес властей.


Вчера, 9 июля, в лагерь возле Зыряновской, 55/3 съехались 10 человек — они поставили палатки, приклеили на них таблички с номерами квартир, в которых они должны были жить, а также растянули 2 баннера — «Гетто обманутых дольщиков» и «Спасибо власти, мы — бомжи!».


В условиях палаточного городка люди хотят провести неделю, надеясь обратить на себя внимание администрации области или Новосибирска. Сегодня число приезжающих в кемпинг увеличивается, организаторы даже установили в нем биотуалет.


«Я вложила в квартиру 100 % стоимости — почти 3 миллиона. У меня была квартира родителей, которую они мне оставили в наследство, эту квартиру мы продали и вложились в новое жилье. Сначала жила на съёмном жилье, потратила приличную сумму, в среднем платила 14 тысяч в месяц. Я уже в этом году на пенсию уйду, дочь у меня уехала, я сейчас живу у неё в квартире года три. Но у нас [в ЖСК] 5 человек умерло за это время. У нас такие трагедии разыгрываются, например, когда у кого-то дочь умерла, тёща осталась с зятем — это очень сложная ситуация», — рассказала НГС.НОВОСТИ член правления ЖСК «Зыряновский» Виктория Королевская.

Палаточный лагерь
Палаточный лагерь

Вместе с другими отчаявшимися дольщиками она переехала в лагерь на Зыряновскую.


«Мы решили поселиться там на целую неделю, потому что наши вопросы не решаются. Мы уже 10 лет на уровне 10 % [готовности]. Власти вроде как не уходят в сторону, но помочь они нам ничем не хотят — только разговоры. В течение недели мы там будем сидеть, пока не добьемся, чтобы нас принял [губернатор НСО Владимир] Городецкий, [мэр Новосибирска Анатолий] Локоть, чтобы были не пустые обещания, а действительно действия какие-то. Сначала нам говорили — найдите застройщиков сами. Мы обошли всех застройщиков. Они говорят: "Мы с вами будем работать, но мэрия ничего не делает"», — заключила Виктория Королевская.


Она подчеркнула, что сейчас дольщикам принадлежит участок, на котором стоит фундамент их недостроенного дома — землю купили на торгах, когда шло банкротство застройщика.


Фундамент недостроенного дома
Фундамент недостроенного дома


Дом на Зыряновской в 2007 году начала строить компания «БКП-7». Сначала планировалось, что жильё будет передано покупателям в 2010 году, а потом — в 2011 году. Однако в 2009 году стройка остановилась, когда был готов только фундамент — свои деньги потеряли больше 100 человек. В мае 2013 года директор строительной компании Виктор Заварин получил 4 года колонии за мошенничество. Сейчас, по информации Королевской, он уже вышел на свободу.

Елена Громкова
Фото Виктории Королевской

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